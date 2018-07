Los gigantes escondidos de Dinamarca

En una nueva versión del juego infantil ‘la búsqueda del tesoro’, niños y personas de todas las edades participan, en las afueras de la capital de Dinamarca, Copenhague, en el descubrimiento de un buen lote de esculturas de madera.

El artista danés Thomas Dambo construyó e instaló seis gigantes muñecos de madera reciclada, que hacen las delicias de grandes y niños y sobre los que se puede trepar y caminar, en los municipios de Rødovre, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj, Albertslund y Høje-Taastrup.



Uno de los gigantes con larga cabellera está sentado al sol sobre la ladera de una colina; otro se encuentra recostado a la sombra de un bosque montañoso; y un tercero se halla de pie agarrando dos árboles.



El cuarto coloso duerme de costado en la espesura; del quinto se aprecia su torso y cabeza con barba emergiendo de la tierra, y el sexto está debajo de un puente aferrando su estructura.



Estas seis criaturas, cuidadosamente fabricadas a mano con madera de árboles caídos, tarimas rotas y edificios derribados, instaladas en armonía con elementos del entorno en lugares alejados del paso del público, se llaman ‘Hill top Trine’, ‘Thomas on the Mountain’, ‘Little Tilde’, ‘Sleeping Louis’, ‘Teddy Friendly’ y ‘Oscar under the bridge’, respectivamente.



Algunos de estos tesoros esconden sus propias riquezas, con las que los visitantes pueden interactuar, como ‘Little Tilde’ (Pequeño Tilde), que aloja pajareras dentro de su vientre; la mano elevada de ‘Hill top Trine’ (Trine en la cima de la colina), que sirve de mirador, y ‘Sleeping Louis’ (Luis, el durmiente), por cuya boca abierta se puede entrar y jugar en su interior, según el medio especializado en diseño ‘Designboom magazine’.

Para turistas inquietos

El éxito de esta iniciativa ha sido tan grande que la búsqueda de ‘Los seis Gigantes Olvidados’ esparcidos por exuberantes bosques, prados y aguas tranquilas es recomendada por la oficina de turismo de Copenhague como una actividad “perfecta para familias que quieran ir más allá de las atracciones turísticas habituales y disfrutar de la naturaleza”.



Dambo optó por instalar estas altas y extravagantes esculturas de madera en escenarios naturales fuera de los caminos trillados, para que los lugareños puedan descubrir y disfrutar de la naturaleza, pero los turistas también están invitados a encontrar el camino a estas obras de arte, señalan desde Visit Copenhague. Esta oficina explica que, para efectuar este circuito por los suburbios de la capital danesa, hay que desplazarse en coche, y que este viaje puede combinarse con una visita al Museo de Arte Moderno de Arken, cercano a la escultura ‘Oscar under the bridge’ (Oscar debajo del puente) situada en la costa de Ishøj.



Para encontrar a los gigantes escondidos, los visitantes disponen de un mapa similar a los utilizados en el juego de la búsqueda del tesoro, con algunas pistas de donde están ocultos.



Estas obras llevan los nombres de algunos de los voluntarios que las construyeron junto con Dambo, y cada una de ellas requirió dos semanas de preparación en el taller y una semana para ser construida en el lugar. Pueden visitarse en un día, viajando en coche o bicicleta.

Para encontrar a los gigantes escondidos, los visitantes disponen de un mapa similar a los utilizados en el juego de la búsqueda del tesoro, con algunas pistas de donde están ocultos FACEBOOK

TWITTER

El objetivo de estas obras instaladas “en medio de la nada” es estimular la curiosidad de la gente y darles la ocasión de disfrutar de los lugares hermosos y de la naturaleza que hay alrededor de la ciudad, según Dambo.



“El proceso de diseño de los seis gigantes y de mis esculturas en general empieza inspirándome en la ubicación y los materiales”, explica este artista, que ronda los 40 años de edad y crea distintas instalaciones solo con maderas, plásticos y metales reciclados en su taller/escuela de Copenhague. “Si encuentro un montón de madera de color marrón oscuro, tal vez haga un pelaje de ese color para la escultura. Si encuentro un montón de trozos de madera, tal vez le dé a la escultura un toque de pelo en la cabeza. Trato de hacer que las obras artísticas parezcan más vivas haciéndolas formar parte del ambiente”, explica Dambo.

Buscando a los seis colosos

Este artista eligió las localizaciones de los gigantes explorando los suburbios en bicicleta, preguntando a muchas personas, pidiendo información a sus seguidores en Facebook y visitando las zonas verdes observadas en Google Maps.



Consultado sobre por qué convirtió los seis gigantes en un juego de ‘búsqueda del tesoro’, explica: “Porque muchas personas han olvidado dar rienda suelta a su curiosidad y explorar los lugares donde viven, y a medida que envejecemos empezamos a vivir nuestra vida en un triángulo cuyos vértices son nuestra casa, nuestro trabajo y nuestro supermercado”.



“Desafortunadamente, muchas personas piensan que tienen que viajar en avión durante ocho horas para experimentar algo nuevo, pero casi nadie sabe qué se esconde en su propia ciudad”, apunta. “Si las esculturas estuvieran en el centro de la plaza de la ciudad, la gente les daría una mirada rápida y seguiría con sus actividades, pero el hecho de tener que esforzarse para encontrarlas produce una experiencia mucho más grande”, señala Dambo. “Convertí esta obra en una búsqueda del tesoro para darle algo de mística y aventura, y hacerla lúdica, lo que la vuelve divertida si estamos buscando gigantes con nuestros hijos”, señala.

El objetivo de estas obras instaladas “en medio de la nada” es estimular la curiosidad de la gente y darles la ocasión de disfrutar de los lugares hermosos y de la naturaleza FACEBOOK

TWITTER

Añade que además puso al lado de cada escultura una gran piedra con una placa donde puede leerse un poema, escrito en danés, que da pistas sobre cómo encontrar las otras esculturas.



Su gigante favorito es ‘Teddy Friendly’ (El amigable Teddy), debido a su ubicación: “Un magnífico espacio de naturaleza salvaje, con algunos lagos hermosos y un poco de bosque, completamente olvidado. Está en una zona del oeste de Copenhague llamada Hakkemosen, en Høje Taastrup”, añade.



“Instalé la escultura junto a un arroyuelo haciendo que el brazo de ‘Teddy’ llegara hasta el otro lado del curso de agua, creando un puente para que este gigante ayude a los pequeños humanos a que puedan cruzarlo”, asegura Dambo, y enfatiza: “¡Creo que es una bonita historia!”



Además de dar a la gente una buena experiencia y recordarles que explorar es divertido, Dambo espera que los gigantes les hagan conscientes de que su basura podría ser útil para otras personas antes de desecharla.



RICARDO SEGURA

EFE Reportajes

En Twitter: @EFEnoticias