El ascenso de un tirano

Arturo Ui es Adolfo Hitler. Es un tirano también, pero no vive en Alemania, sino en Chicago, y no es el líder del Tercer Reich, sino un poderoso mafioso de Chicago. Arturo Ui es una metáfora del deseo del poder y fue la obra con la que el legendario Bertolt Brecht satirizó toda la carrera política de Hitler.



La pieza ahora está en temporada en el Teatro Libre del Centro, como parte de la celebración de los 45 años del grupo dirigido por Ricardo Camacho, y se presentará hasta el 9 de junio.

Dirigida y protagonizada por Diego Barragán, esta versión retoma el periodo histórico original, la década de 1930, en la que Ui comienza a acumular poder desde un negocio aparentemente inocente, la protección del comercio de coliflores.



"Ya hay una distancia entre una cosa y la otra (el nazismo alemán y la mafia estadounidense), pero lo que pasa en Alemania puede funcionar muy bien en Estados Unidos precisamente porque Brecht trabaja con ciertos elementos que son universales, por eso mismo es un clásico", explica Barragán.

La pieza además introduce ciertos elementos del ambiente colombiano, apelando a esa universalidad del texto original de Brecht. Barragán anota que hay eventos, maneras de hablar, que se tocan con personajes de nuestra realidad, como por ejemplo el manejo de la política y otros detalles que se han repetido en distintas etapas de la historia colombiana.



"No quiere decir concretamente quién, me gusta que el público lo defina, que entre a la sala y diga: 'Esto me suena como a tal'. En algún momento se llega a ser directo dentro de la obra con eso... El teatro es un acto político, lo que no quisiera es volver la obra como un panfleto, nunca pensamos en meterla en Colombia, o en Bogotá, o en Medellín, queríamos hacerla como la plantea Brecht, pero con ese sabor, o con ese sinsabor, que queda a partir de ciertos detalles", añade.

Además de esas apuestas en la dirección, Barragán también enfrentó el reto de encarnar a un personaje atractivo para cualquier actor por esa complejidad argumental. Fue un rol que disfrutó, pero que tuvo que construir primero que todo diferenciándose de los otros papeles que ha interpretado, como Raskolnikov en la versión de 'Crimen y castigo' que creó Ricardo Camacho.



En la parta física, el personaje por supuesto está construido a partir de elementos de la gestualidad de Hitler.



"El personaje no es nada agradable a la vista, pero digamos que en algún punto hay que hacer sentir dentro del escenario cómo es ese poder que sienten esos personajes, es a transmitirle al público esa sensación de este tipo que va cogiendo más poder y más poder y va creciendo y como que se va enamorando del poder, ese era el reto", explica el actor y director.



Además de Barragán, en la pieza actúan algunas figuras históricas del Libre, como Héctor Bayona y Germán Naranjo, y otros intérpretes de generaciones más nuevas como Jeyner Gómez, Alejandra Guarín y Andrés Castiblanco.

La producción es protagonizada por actores del grupo profesional del Libre. Foto: Cortesía Teatro Libre

Según Barragán, el elenco estable del Libre ha venido viviendo una especie de reestructuración y las piezas ya se están aceitando. Su generación, por ejemplo, lleva más de 15 años en el Teatro, y tuvo grandes retos como la llamada 'tetralogía Dostoievski' -adaptaciones de novelas del autor ruso-, que según el artista los formó como actores.



Ahora, la estrategia es reforzar la formación de los nuevos intérpretes con cada vez más estrenos, de autores clásicos y dramaturgos propios, como Juan Diego Arias. De Arias, por ejemplo, el grupo estrenará en septiembre 'Historia de Navidad', dirigida por Camacho y montada en coproducción con el Teatro Mayor.



"No es fácil pero la única manera que hay para formar un grupo es estar con el público, eso es lo que nosotros llamamos horas de vuelo y ya vamos teniendo gente que cada vez tiene más horas de vuelo, más contacto con el público, gente que ya puede hacer más cosas sobre el escenario, ya podemos a ser más ambiciosos en la elección de las obras", añade.

Dónde y cuándo

Funciones: Jueves a sábado, 7:30 p. m. Hasta el 9 de junio. Teatro Libre Centro. Calle 12B n.° 2-44. Boletas: 30.000 pesos.