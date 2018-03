Grafiteros ‘enchulan’ carrozas de recicladores

Durante este miércoles, un buen número de carrozas de recicladores pasarán por una limpieza y luego les aceitarán y ajustarán las ruedas. Después, serán pintadas y ‘engalladas’ con espejos, cintas reflectivas y otros accesorios. Finalmente, un grupo de grafiteros, con el permiso del dueño de cada vehículo, harán lo que mejor saben: plasmar en los carros esferados su arte.

Se trata de la actividad ‘Pimp my carroza Bogotá’, en el marco de la cumbre regional de reciclaje Latinoamérica Recicla. El escenario será la biblioteca pública Virgilio Barco, de 8 a. m. a 6 p. m.



‘Pimp my carroza’ es el proyecto del grafitero brasileño Mundano. Nació en el 2012 en São Paulo, y no solo se enfoca en pintar y decorar las carrozas: también busca realizar una acción social en la que los recicladores son invitados a participar en una jornada de salud, cuidado personal y recreación.



La jornada de salud contará con médicos, odontólogos, oculistas y psicólogos. También habrá una sección de peluquería y se donaran kits de aseo, una camiseta del proyecto, overoles y capas para la lluvia. Además, se realizarán conciertos, presentaciones de danza y otras actividades para estos trabajadores y sus familias.



Según Ecoworks, organización a cargo de esta actividad, se quiere, con un poco de humor y arte callejero, “resaltar la labor de los recicladores y reconocer y agradecer su trabajo”, dijo Silvia Santos, de esta organización.



Es la séptima vez que se lleva a cabo ‘Pimp my carroza’, que ya ha tenido tres jornadas en Cali y una en Medellín.



En Colombia, según cifras de la Asociación Nacional de Recicladores, hay más de 50.000 familias dedicadas a esta actividad.



Según la misma entidad, un reciclador promedio carga 250 kilos diarios, por lo que una carroza en buen estado facilita y agiliza su trabajo.



En el país, por lo menos el 50 por ciento de la basura que se produce es reciclable, pero solo el 20 por ciento se recicla.



La financiación de esta jornada de ‘Pimp my carroza’ se hace con donaciones, especialmente de empresas, pero quienes quieran colaborar pueden escribir al correo info@ecoworks.com.co.



CULTURA