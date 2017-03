‘Annie es un musical de esperanza’: Jorge Cao

El cubano Jorge Cao calcula que hace cerca de 40 años no actúa en una producción musical. Fue su primera experiencia escénica, que se dio luego de graduarse de la escuela de arte dramático de su país.



“Los primeros diez años de mi carrera fueron dedicados por entero a esa formación, a esa estructura. Me daba escapadas al teatro dramático todo el tiempo, pero me hice una buena cantidad de obras de teatro musical y yo creo que fue mi segunda gran escuela”, cuenta el actor.



Ahora, Cao enfrenta el reto de volver a este género teatral con el montaje ‘Annie’, que Misi Producciones y EL TIEMPO estrenarán el 21 de abril en el teatro Colsubsidio.

El actor será el encargado de encarnar a Oliver Warbucks, un multimillonario que salva la vida de Annie, una tierna huerfanita, encarnada por la joven actriz Carlota López.



“Quiero retomar lo mejor que pudo haber quedado de toda esa historia del inicio de mi carrera y ver cómo ecualizo eso con el Jorge Cao actor de este momento. Entonces ahí estoy en esa batalla que es bien dura”, cuenta el intérprete sobre su trabajo en esta producción, con la que comienzan las celebraciones de los 30 años de la compañía musical.



Cao es consciente de que este es uno de los géneros escénicos más exigentes, no solo en la parte interpretativa sino también en la física. “Tengo la cadera izquierda corrida, yo me estoy aguantando unos dolores terribles para hacer el musical. Ya después veremos qué voy a hacer con la cadera”, confiesa.



Ambientada en esa época sombría que sucedió a la Gran Depresión, la historia convierte a Annie en un símbolo de positivismo dentro de la miseria.



En el relato, Warbucks, para seguir una estrategia de prensa, decide tomarse unas fotografías con una niña de un orfanato, Annie, con quien empieza a desarrollar una cercana relación.



Para Cao, su personaje de alguna manera tiene orígenes similares de Annie. Él calcula que ambos perdieron muy jóvenes a sus padres y se quedaron sin nadie en el mundo.



“Él se hizo una promesa de lo que va a lograr ser y esto lo ha configurado en una persona muy dura, que prácticamente no ha tenido afecto. Da una apariencia de distancia y de fortaleza que en el fondo no tiene, porque le falta toda esa humanidad, ha sido un hombre muy apaleado”, asegura.



La niña Annie va logrando ganarse el cariño del multimillonario con su cálida personalidad. “Este musical es la esperanza. Hay que tener esperanza en el futuro, hay que seguir batallando, hay que mejorarse. Es un canto a la vida, a los sueños y a los deseos de ser”, finaliza Cao.

