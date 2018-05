John Leguizamo será honrado en los premios Tony

Dos musicales, ‘Mean Girls’ y ‘SpongeBob’, lideran con 12 nominaciones la carrera por los Tony, los premios que reconocen las mejores producciones teatrales de Estados Unidos y que este año homenajearán a Bruce Springsteen y John Leguizamo.



La trayectoria artística del actor colomboestadounidense será honrada en esta edición, que coincide con el estreno de su cuarto monólogo en Broadway, ‘Latin History for Morons’, que logró una nominación a mejor obra dramática. En esa categoría también compiten ‘The Children’, ‘Farinelli and the King’, ‘Junk’ y ‘Harry Potter and the Cursed Child’, la obra no musical con mayor presupuesto (68,5 millones de dólares) en la historia de Broadway.

Springsteen tendrá que hacer hueco en su vitrina para un nuevo premio, y es que el cantante de 68 años, que tiene un Óscar y 20 Grammy, recibirá un Tony honorífico por su musical ‘Springsteen on Broadway’.



La organización del certamen anunció este martes las nominaciones de los premios, que se entregarán el 10 de junio en el Radio City Music Hall, y que, como cada año, impulsarán la taquilla de las obras más distinguidas.



EFE

Nueva York