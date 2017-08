‘Pasajeros’, de Diana Santafé

Son pocas las veces en las que en TransMilenio se puede ver una escena en la que los articulados van con pocas personas, completamente cómodas, en medio de un ambiente de tranquilidad.

Al contrario, el panorama de hacinamiento es bien conocido por los usuarios que hacen uso de este sistema de transporte público, en el que muchos deben pasar más de una hora de pie para poder llegar a un lugar.



Esta situación del diario vivir fue la que inspiró la exposición Pasajeros, de la artista Diana Santafé –que se presenta hasta el 26 de agosto en Guerrero Espacio Galería– en la que, a través de 60 pinturas, muestra al ser humano como pasajero, en varios sentidos.



“Desde el más superficial, como cuando se desplaza dentro de un vehículo, hasta el más trascendente, que es cuando decimos, por ejemplo, que pasa por la vida. Me interesa la forma como los distintos personajes que habitan la ciudad, entre transeúntes, vendedores ambulantes y habitantes de calle, se esfumarán junto con sus historias, tanto como las busetas y buses que se convertirán en chatarra”, explica la artista.



Algunas pinturas se centran en el hacinamiento del transporte urbano. Por ejemplo, una de las series de la exposición se titula ‘Jaulas de pájaros’ y hace referencia a la ilusión óptica con el mismo nombre: un lado de la imagen tiene el dibujo de una jaula y otra, el de un pájaro.



“Cuando la imagen gira rápidamente tenemos la sensación de que el pájaro se encuentra dentro de la jaula y de la misma forma, un lado de las pinturas nos muestra el interior del vehículo y la otra cara, el exterior del mismo”.



Aunque esta es la tercera muestra individual de Santafé, la artista empezó su proyecto hace 11 años, cuando se graduó de la universidad, con diez pinturas de pequeño formato. Fue hace tres años, en un viaje que realizó a Europa, que retomó la idea y entre el 2015 y el 2017 realizó otras.



La exposición tiene un apartado titulado ‘AM-PM’ y está compuesto por una serie de pinturas de fachadas y paisajes urbanos en distintos momentos del día. Cada una representa un segundo dentro de un minuto, y aunque la mayoría son inspiradas en Bogotá, algunas están basadas en ciudades como Medellín, Berlín y Barcelona, pues la artista se pudo dar cuenta de que la situación de hacinamiento en el transporte también ocurría en esos lugares.



“Mi idea es que estas obras no solo dialoguen dentro de un contexto local”, agrega.

Diana Santafé integró todos estos conceptos e imágenes a través de un elemento particular: el espejo retrovisor, presente en cada una de sus obras.



