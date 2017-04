‘Indignados Social Club’, contra la estulticia / Sin telones

Se ha venido presentando en diferentes salas del país Indignados Social Club, una obra teatral que combina las técnicas del stand-up comedy con la sátira, género que debe ser tan antiguo como los primeros esbozos de la inteligencia humana, pues es la forma de manifestar la indignación frente a la estupidez del ser humano y que Erasmo de Róterdam, el gran maestro de la sátira, bautizó como estulticia en Elogio de la locura, su célebre tratado sobre esta.

Indignados Social Club es una iniciativa de Daniel Álvarez, el hijo de Fanny Mikey, y su socia, Yaneth Marín, quienes invitaron a tres de los mejores comediantes, Diego Camargo, Diego Mateus y Catalina Guzmán, y al periodista Antonio Morales, para construir, a partir de las técnicas del stand-up comedy y de las conferencias ágiles tipo TED, con las virtudes de la sátira, género en el cual Morales tiene buena experiencia. No olvidemos que fue el libretista de Quac: el Noticero, que protagonizaban Diego León Hoyos y Jaime Garzón, el más grande exponente de la sátira política de nuestra historia.



El resultado de este nuevo formato, entre periodístico y teatral, es una aguda crítica no solo a nuestros políticos, quienes por su exposición pública son la cantera más importante para construir una obra sobre la estulticia, sino también a esos rasgos tan característicos de nosotros los colombianos, como el arribismo y el fanatismo.



Antonio Morales es el maestro de ceremonias quien con su estilo rápido se burla hasta de sí mismo en la presentación de cada uno de los comediantes. Camargo y Mateus hacen pintorescos retratos del arribismo social y el fanatismo en deporte, religión y política, y Catalina Guzmán no deja político con cabeza, sea de izquierda o de derecha, en su diatriba contra la mediocridad. En resumen, una hilarante sesión de hora y media llena de la mejor sátira.



ALBERTO SANABRIA



En gira nacional: consultar www.indignadossocialclub.com