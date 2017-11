La danza y sus batallas, una reflexión en la Bienal de Cali

“La danza siempre ha sido un mundo muy misterioso, un poco desconocido, creo que se va a quedar así siempre”, reflexiona Albert Galindo, un bailarín español que hace parte de la compañía israelí Kibbutz Contemporary Dance Company, que se encuentra en Cali, en el marco de la tercera Bienal Internacional de la capital vallecaucana, que se extenderá hasta el próximo lunes.

“Ahora mismo vivimos en un mundo donde hay muchas formas de distracción en línea y la gente no se levanta para ir al teatro, cuesta un poco, pero creo que la danza y la expresión es algo que siempre ha estado ahí y nunca va a parar”, agrega el artista a pocas horas de la presentación de su obra Horses in the Sky, este sábado en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura a las 7 p. m.



Precisamente, este encuentro cultural ha servido para exponer estilos, propuestas y movimientos que escapan de lineamientos tradicionales, pero que en esencia exploran sentimientos y situaciones cotidianas con un elemento lúdico.



“Llegar a Cali ha sido una sorpresa muy grata”, comenta emocionado el español. Es su primera vez en la ciudad donde dominan los pasos de la salsa. “Yo no sabía que en esta ciudad está pasando esto (...) Hemos notado la euforia de la gente que quiere aprender, ver y abrir el corazón y sentirse parte de la danza, y, claro, de la Bienal”.



Para él, el escenario es el espacio de creación donde se pueden sacar las frustraciones, los miedos, pero también lo mejor de sí. “La danza incluye a todo el mundo: no tiene religión, no tiene color ni orientación sexual, es algo totalmente inclusivo”, explica Albert Galindo, para quien Horses in the Sky habla de relaciones humanas.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura y Entretenimiento