Homenaje al poeta Raúl Gómez Jattin

Con motivo de los 20 años del fallecimiento del poeta cartagenero Raúl Gómez Jattin, este miércoles le rendirán un homenaje en la presentación de la séptima edición del Premio Nacional de Poesía Obra Inédita 2018, en la actual edición de la Feria del Libro.

Gloria Luz Gutiérrez, al frente de la tertulia literaria que lleva su nombre y que organiza el premio, invitó este año al actor Humberto Dorado, quien leerá y recordará la obra poética del autor costeño, que fue profesor de geografía en Cereté.



Gutiérrez resalta esa “lucidez” que alcanzó Gómez Jattin en sus versos, gracias a su misma locura.



“Sus versos, construidos sobre la irreverencia y la honestidad, les arrancaron la máscara a temas que, incluso hoy, la sociedad teme enfrentar. Es, sin duda, un poeta que vivió en carne propia la cárcel que nace de la misma humanidad, y aun así conquistó la libertad suprema que habita en la palabra”, explica Gutiérrez.



Por su parte, Federico Díaz-Granados, miembro de la tertulia, resalta cómo Gómez Jattin, aunque no perteneció a ninguna generación, grupo o escuela, logró abrirse un espacio con una impronta personal.



“Poeta de gran vitalidad que supo retratar los ámbitos y colores del Caribe en un lenguaje fresco, sencillo, cercano a las emociones humanas. Sus nostalgias por los patios perdidos de la infancia, el olor del mango, las estirpes familiares y su particular mirada del mundo constituyen una cartografía de mitos y certezas donde el paso del tiempo y el deterioro del hombre cobran su luz en medio de la ruina”, anota Díaz-Granados.



El poeta destaca cómo la misma muerte de Gómez Jattin terminó agregándole a su biografía ese aire de suspenso. “Nos dejó hace 20 años en extrañas circunstancias que ni sus más rigurosos biógrafos han podido establecer (murió atropellado por un bus y no se ha podido especificar si fue accidente, suicidio u homicidio). Lo cierto es que aquella mañana del 31 de mayo de 1997, Raúl apagó su voz en el mismo instante en el que comenzaba su indeleble leyenda”.



Durante la ceremonia se entregarán los libros ganadores de la edición del año pasado: Historias clínicas, de Octavio Escobar (primer puesto); Orilla, de Alejandro Velásquez (segundo puesto) y La redondez de las aguas, de José González (tercer puesto).



Los interesados en participar en la séptima edición de este premio ya pueden enviar su ópera prima. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de enero de 2018.



El ganador recibirá una bolsa de 30 millones de pesos, mientras que el segundo y tercer lugar recibirán diez y cinco millones, respectivamente.



* Informes: (1)325-7755/201-0777. Facebook: tertulialiterariaglg

¿Dónde y Cuándo?

El homenaje a Gómez Jattin será este miércoles a las 5 p. m., en la sala FILBo H, de Corferias.



