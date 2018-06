Tarde de poesía para recordar a Víctor Mallarino

En la casa de María Angélica Mallarino las conversaciones se centraban en el arte. Su madre, Asita de Mallarino, fue alumna del poeta andaluz Federico García Lorca y de Juan Ramón Jiménez, antes de salir de España por la dictadura de Franco. Su padre era Víctor Mallarino Botero, quien fue director del Teatro Colón y de la Escuela Nacional de Arte Dramático, semillero de leyendas de la actuación colombiana.

“Él traía muchas compañías y mucha gente al teatro, que festejaban después en mi casa. Entonces uno se encontraba con gente como Irene Papas, la actriz griega que hizo 'Zorba, el griego' con Anthony Quinn; o con la gente de la Comédie-Française, además, los amigos de mi padre eran Pablo Neruda, Gabriel García Márquez... Mi casa era como magia”, recuerda María Angélica, quien como sus hermanos Víctor y Helena siguió esa senda artística.

Este sábado, la artista volverá a esa otra casa de su padre, el Teatro Colón, para recordar la faceta de declamador de aquel hombre fundamental de la cultura colombiana en el siglo XX. En el espectáculo 'Un café con Mallarino', rescatará 14 poemas que su padre solía declamar.



“Él era impresionante declamando, llenaba el teatro dos horas declamando sin un papel, sin leer. Yo lo acompañaba desde chiquitica a oírlo con la familia, pero especialmente yo me quedaba en el escenario; en la casa recitaba todo el día”, añade Mallarino.



En esta puesta en escena, dirigida por Guillermo García Sanpedro, esposo de la artista, también participará un grupo de músicos. Mallarino diseñó una mezcla entre los poemas preferidos de su padre y los que más le gustaban a ella. Por ejemplo están 'Redondillas', de Sor Juana Inés de la Cruz; 'Pastor que con tus silbos amorosos', de Lope de Vega, y 'Los pregones de Bogotá', creado por el propio director y que era el favorito de su hija.



“Como decía Chaplin, cuando una cosa es buena es porque tiene mezclado el humor con un poco de nostalgia, y eso son para mí 'Los pregones de Bogotá'. Imagínese el susto (de declamarlo)”, añade Mallarino.



Cada poesía además tendrá una pequeña introducción biográfica sobre la carrera de Mallarino e incluso algunos fragmentos de grabaciones del artista, que en la Escuela Nacional de Arte Dramático formó a actores como Consuelo Luzardo, Miguel Torres y Frank Ramírez, entre otros.



Ahí también aparecerá la nostalgia de la que hablaba Mallarino, quien relata que tenía una gran complicidad con su padre.



“Yo fui la segunda de los cuatro pero fui la primera mujer. Entonces yo me apegué mucho a él, iba mucho con él al Teatro Colón, era un gran amigo, yo le contaba todo, desgraciadamente se me fue cuando yo era muy pequeña, acababa de cumplir 17 años, y eso fue un golpe para mí muy duro”, añade.



¿Dónde y cuándo?

​Sábado y el 14 de julio, 3:30 p. m. Teatro Colón. Calle 10 n.° 5-32. Boletas: 20.000 pesos.



