Alejandra Borrero actúa en la oscuridad

Histeria es una de esas obras que invitan al público a recuperar el espíritu del juego del teatro, a disfrutar de una historia a través de los sentidos. Bueno, menos con el sentido de la vista, ya que la mayoría de la acción se desarrolla en la oscuridad.



En ese juego también entra todo el equipo artístico, liderado por la actriz Alejandra Borrero y el director Jimmy Rangel, quien, junto con Carlos Carvajal, escribió la obra, que está en temporada en Casa E.



Borrero es la encargada de encarnar a la protagonista, Laura, una mujer que acaba de sufrir una dolorosa pérdida y, además, está empezando a quedarse ciega.



La actriz cuenta que decidió protagonizar la pieza porque pocas veces había leído una obra tan poética y tan bella y, asimismo, se sentía identificada con el asunto del duelo que se aborda en el relato.



“Ha sido muy bello poder meterme en este personaje, porque de alguna manera es un tema que me ha tocado profundamente, y lo otro que me pareció interesantísimo fue que, al igual que el personaje, el público va a estar inmerso en la oscuridad, y va a ser muy interesante porque tiene muchos efectos y sensaciones”, cuenta.



Para adentrarse más en las preocupaciones de su personaje y en el estilo que plantea la obra, Borrero ha decidido también actuar con los ojos cerrados. Además, su interpretación está sostenida en su manejo vocal: su imponente voz busca entonces llenar el vacío que significa la falta de luz.



“La imaginación es la que más se ensalza en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir el texto, contarle a la gente y que solo con el oído pueda entender un poco lo que esa persona está sintiendo. Así que todavía hay inflexiones que quiero hacer y muchas cosas que quiero seguir manejando con la voz”, argumenta.



Rangel cuenta que cuando empezó a crear la historia con Carvajal, la intención era buscar otros lenguajes y, además, recrear teatralmente espacios como la playa y el bosque. “Empezamos a trabajar la oscuridad, a trabajar cómo sería ir a esos lugares sin la visión y cómo sería recrearlos sonoramente. Desde ahí fue como técnicamente luego se fue desarrollando la historia”, asegura.



La producción entonces mezcla el drama de Laura con un dispositivo escénico gracias al cual los espectadores experimentan olores, sonidos y pequeños contactos que buscan trasladarlos a esos espacios. Por eso, también es importante que el público entre en el juego de cerrar los ojos.



La pieza nació para un espacio más pequeño, la Sinagoga de la Casa del Teatro Nacional, y estaba diseñada para recibir a un máximo de 50 espectadores. Ahora se desarrolla en un lugar más amplio, la Sala Arlequín de Casa E, que puede albergar a hasta 500 espectadores.



No obstante las condiciones técnicas que requiere, Borrero destaca que es una obra muy intimista porque permite adentrarse en el drama que está viviendo Laura.



“Es un juego y al mismo tiempo, un camino. Es una mujer que va perdiendo la razón, entonces yo he ido buscando elementos diferentes en cada uno de los momentos para mostrar esta histeria que tiene esta mujer, esta incapacidad de aceptar lo que ha pasado”, dice la actriz.



Rangel había estrenado la pieza hace tres años con Ana María Sánchez como protagonista. Borrero aseguró no haber visto aquella versión.

“Me alegra mucho no haberla visto porque me hubiera sesgado mucho en el trabajo; puedo creer que el de Ana es más histriónico, es muy diferente al mío, yo tengo posiblemente un trabajo más intimista”, dice.

Funciones

Miércoles y jueves, 8 p. m.

Sala Arlequín de Casa E. Carrera 24 n.° 41-69, Bogotá.

Informes: 7440422. Boletas: 45.000 pesos.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @YhoLoaiza