Bogotá Arte Circuitos, la urbe que nos inspira

Si quiere disfrutar los espacios dedicados a las artes en la capital, este plan es para usted. Bogotá ArteCircuitos (BAC), un programa de la Fundación Arteria.

Si quiere disfrutar los espacios dedicados a las artes en la capital, este plan es para usted. Bogotá ArteCircuitos (BAC), un programa de la Fundación Arteria.

Se trata de hacer una ruta de galerías, museos, fundaciones, instituciones y espacios independientes. Son circuitos en seis zonas: Norte, Chapinero, Teusaquillo, San Felipe, San Diego y Centro Colonial.



Todos los espacios participantes abren de manera simultánea sus puertas, entre 11 a.m. y 4 p.m, los días sábado, una vez al mes. “Es una especie de pequeño festival”, explica Nelly Peñaranda, directora de la Fundación Arteria.



La idea es que la gente viva el barrio, su localidad, en todas sus dimensiones inspiradoras, más allá de la cotidianidad. Y que reciba a los visitantes con sus lugares más sensibles y gratos.



Hasta ahora se han realizado 26 circuitos a los que han ido más de 31.500 asistentes. Ellos han estado en los 101 espacios dedicados a la plástica y las propuestas visuales existentes en la ciudad.



De acuerdo con Peñaranda, aquí hay 140 espacios. Con el Bogotá Arte Circuitos se están activando otros 102. Una oferta generosa, sin duda.



La iniciativa va en crecimiento. En 2016 los ArteCircuitos reunieron 82 espacios, en los cuales se presentaron 326 exposiciones. En la zona de San Felipe, por ejemplo, empezaron a surgir diversas propuestas artísticas de espacios independientes.



Ubicado al sur de la calle 80 y al norte de la calle 72, abajo de la Autopista Norte, este barrio ha tenido una transformación en su estética que ahora aplauden sus residentes. De grises locales y talleres de mecánica, están adquiriendo brillo las galerías.



Una de estas es Flora ars+ natura, que también ofrece actividades pedagógicas, talleres y diálogo y trabaja en el fortalecimiento del arte contemporáneo.



También en estos recorridos se pueden conocer espacios de emprendimiento cultural, como la Galería Doce Cero Cero –12:00–, que apoya el arte contemporáneo de las nuevas generaciones. También, es posible conocer instituciones que se dedican al intercambio entre creadores locales y extranjeros como el Instituto de Visión.



Los ArteCircuitos están dirigidos “al público general, la Fundación Arteria tiene la misión de facilitar a las personas el acceso a las artes. Nosotros partimos de la base de que el arte es parte de la cultura y esta es un derecho fundamental. Es un programa para la ciudad, que busca estimular la cadena de valor alrededor del sector cultura”, dice Peñaranda.



Sus inspiradores han tenido en cuenta todas las variables de público. Así, por ejemplo, para quienes creen que vivir la experiencia del arte es algo que debe hacerse en familia, incluida su mascota, hay las facilidades.



Como en muchos casos el sábado es un día de familia y algunas tienen perros, “creamos una campaña que se llama ‘Vía Benita’, que indica los espacios de arte amigables con tu perro para que puedas llevarlo en el trayecto, explica Peñaranda.



Además de poder llevar a su mascota, usted podrá tener su propio ‘Pasaporte al Arte’ para marcar en él todos los espacios visitados. Este ‘pasaporte’ es un libro pequeño que contiene el mapa donde están ubicados todos los espacios que se integran en el circuito. La Fundación Arteria se ha aliado con diferentes empresas con línea de diseño y emprendimiento cultural y con restaurantes y cafés para ofrecer a los asistentes descuentos.



Y para los neófitos el BAC también tiene una campaña de formación artística con guías expertos que hacen recorridos un miércoles de cada mes.



Hacer recorridos por los ArteCircuitos es gratuito. Y si algún espacio cobra, por ejemplo el Museo Santa Clara, ese sábado para los participantes del circuito no. Ellos tienen las puertas abiertas. También puede transportarse sin costo, pues el plan incluye buses gratuitos.



“Ya no existen excusas paraque la gente vea que hay cosas muy interesantes del arte para apreciar”, dice Peñaranda.



¿Dónde y cuándo?

En lo que queda del año se podrán hacer recorridos por 5 circuitos y 7 visitas guiadas. Los circuitos se harán un solo sábado de cada mes, de 11 a. m. a 4 p. m: el próximo es el 12 de agosto por Teusaquillo.



Las visitas guiadas se llevarán a cabo un solo miércoles de cada mes, de 2 a 6 p. m. La próxima será el miércoles 19 de julio por la zona de Chapinero, que tiene un total de 16 espacios dedicados a las artes plásticas y visuales en Bogotá.



CATALINA CABRERA MANTILLA

Escuela de Periodismo

Multimedia EL TIEMPO