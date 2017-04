El grupo Ron Lalá presentará en Bogotá la obra ‘Cervantina’

23 de abril 2017 , 02:28 a.m.

El estribillo que cantan los actores de la obra ‘Cervantina’ es contagioso, siendo bastante probable que el coro, No hay vacuna ni aspirina / que cure la Cervantina, le quede sonando en la cabeza a los espectadores después de la función. Se trata de una frase juguetona que también encierra el espíritu de la obra del grupo español Ron Lalá, la cual realza el poder hipnótico de las obras de Miguel de Cervantes Saavedra.



“Estamos ante la presencia de un autor genial, con un nivel de humanismo hondísimo y con un discurso que, si uno mira alrededor, se da cuenta de su vigencia a lo largo del tiempo”, cuenta Yayo Cáceres, director de la compañía española, que se presentará del 26 al 29 de abril en el teatro Colón de Bogotá.

‘Cervantina’, una coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, se basa en varios de los textos más famosos, y también algunos menos conocidos, de Cervantes, como ‘El Quijote’, ‘El celoso extremeño’, ‘Las trabajos de Persiles’ y ‘La Galatea’. A través de ellos se hila una historia en la que también tiene protagonismo la música.



“Son muchas horas de lectura creativa, de reuniones, y luego mucho de tirar a la basura los libretos. De hecho, nos hemos quedado en ‘Cervantina’ con el libreto número 14, desde el primero hasta que estrenamos, y seguimos cambiando porque uno vive reajustando”, explica Cáceres.



Más allá de la selección dramatúrgica, uno de los grandes méritos del montaje reside también en el trabajo de sus cuatro protagonistas, Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Miguel Magdalena, Daniel Rovalher y Álvaro Tato. No solo cumplen con el requisito patente de recitar correctamente el verso de Cervantes, sino que logran alejarlo de las visiones anquilosadas y abordarlo desde una mirada fresca.



“Llevamos 16 años de trabajo y hay un montón de terreno ganado al río. Sé que le puedo pedir a cualquiera de ellos algo en el último momento, y nadie va a tener una crisis nerviosa”, dice Cáceres.



Este recorrido por la obra del padre del Quijote logra destacar dos elementos claves del autor: las historias nacidas de la cotidianidad de su pueblo y la vigencia de su obra.



“Si pensamos que ‘El Quijote’ fue un libro para ser escuchado, porque unos se los leían a otros, ya tenemos esta cosa popular y por tanto nos pertenece a la gente común, no a las academias”, dice Cáceres.



El director destaca piezas como ‘La gitanilla’, en la que a través de un apasionado discurso se hace una defensa del pueblo gitano. “... Un pueblo perseguido, y uno ve lo que está pasando con los refugiados y dice: al final no hemos cambiado nada o los problemas siguen siendo los mismos”, cuenta.



Este virus de la ‘Cervantina’ también logra transmitirse por la juguetona relación que los actores logran establecer con sus espectadores, una práctica que se remonta a sus primeros montajes.



“Es uno de los sellos nuestros, entender que la platea es escenario, que las diez primeras filas son una continuación del escenario, es decir, somos uno de ustedes que nos hemos subido a contar esto”, finaliza el director, quien también ofrecerá un taller de interpretación teatral del 26 al 29 de abril.

Funciones

26 al 29 de abril, 7:30 p. m. Teatro Colón. Calle 10 n.° 5-32, Bogotá. Informes: 381-6358. Boletas desde 35.000 hasta 60.000 pesos.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

