Germán Jaramillo, otra vez en la piel de Fidel Castro

La primera vez que el actor manizaleño Germán Jaramillo encarnó al fallecido líder cubano Fidel Castro fue en la farsa teatral Hierba mala nunca muere. La pieza, escrita por el boliviano Juan Claudio Lechín, se presentó en el teatro Repertorio Español, de Nueva York, y mostraba a un Castro que pasaba sus últimos días en un hotel, luchando contra la demencia senil y soportando los ataques de un par de espías.

“A pesar de que la directora Leyma López le dio un trato muy cómico a la figura de Castro, que en la farsa es un personaje que ya está anciano y moribundo, nunca pierde la grandeza, la sensación de que está obsesionado por mantener una idea política”, dice Jaramillo sobre la pieza, que le valió positivos comentarios como el del prestigioso The New York Times, el cual aseguró que ofreció una “interpretación virtuosa”.



Recientemente, Jaramillo volvió a aceptar el reto de darle vida a Castro, pero en un medio y un género totalmente distintos. Se trata de la serie El comandante, inspirada en la vida del expresidente venezolano Hugo Chávez (se puede ver por RCN y por el canal de TV paga TNT).

En sus primeras apariciones no se le veía la cara, pero con el paso de los capítulos, Castro va ganando protagonismo, siguiendo siempre con atención el ascenso al poder de Chávez (Andrés Parra).



Jaramillo no solo debió transitar del género de la farsa teatral a una serie que combina hechos históricos con elementos de ficción, sino también enfrentar un cambio de edad, ya que en la producción televisiva se ve a Castro alrededor de sus 60 años.



“En ese sentido me tocó, digamos, echar reversa, en la temporalidad, en el ritmo del personaje, en muchas cosas, pero de todas maneras (la obra) me sirvió mucho”, cuenta.



Para Jaramillo, Castro es un personaje que tiene todas las complejidades de aquellos que están inmersos. Más allá de eso, no lo juzga por sus posiciones políticas.



“Gústele a uno o no, tenga uno simpatía o antipatía por su personalidad o por su gobierno, es un personaje imprescindible en la historia moderna de Occidente y de la política mundial... En mi opinión, uno como actor lo primero que tiene que hacer es despojarse de todo prejuicio, de todo juicio ético, de moral o de valor”, argumenta.



Esta producción también significa la reunión de dos generaciones del Teatro Libre: Jaramillo fue uno de los fundadores de este tradicional grupo, que dirige Ricardo Camacho, y Parra es egresado de la escuela e incluso actuó en varias de sus obras.



Ambos trabajaron juntos en la trilogía La Orestíada, de Esquilo, uno de los proyectos más ambiciosos del Libre, y también en la serie La bruja, de Caracol.



“Ha sido siempre muy grato estar con él; es un actor muy dotado, muy completo y versátil”, dice Jaramillo sobre Parra.



Además de El comandante, el manizaleño también terminó recientemente el rodaje de la película La cordillera, en la que interpreta, curiosamente, al presidente de Venezuela. “Este tiene más un tono de un playboy que ha disfrutado las mieles del poder por ser un hombre de posición, educado y, sobre todo, muy seductor”, dice.



En la película, Jaramillo comparte créditos con el actor argentino Ricardo Darín, la chilena Paulina García y el mexicano Daniel Giménez Cacho.



“La trama principal acontece durante una conferencia de presidentes de América Latina en Chile para crear una alianza petrolera del sur del continente. En el marco de esa reunión, el presidente argentino se ve envuelto en un escándalo de corrupción, y en paralelo sucede una trama de conspiración del Departamento de Estado norteamericano”, añade Jaramillo, que también dirige el ID Studio Theater, en Nueva York.



YHONATAN LOAIZA

En Twitter: @YhoLoaiza

Cultura y Entretenimiento