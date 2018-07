Arte y política, coctel que incita la creatividad

Ya digeridos los resultados de la pasada contienda electoral, quedan algunos buenos recuerdos como la intensa campaña a favor de Petro, que circuló por las redes, con artistas plásticos, cantantes de rap, músicos populares, bailarinas improvisadas y profesionales. También, cómo no, una ingeniosa exposición en Casa Cano.

‘Los políticos se exponen’ presentó caricaturas, dibujos, afiches y montajes. Nada excesivamente trascendental, pero que dejó un sabor que hacía prever cómo sería la votación.

Los curadores se dieron a la tarea de producir piezas cargadas de humor, ironía y verdad sobre el proceso electoral. Lo que no era muy difícil porque los políticos casi siempre dan papaya y porque las situaciones que se generan alrededor de las elecciones, desde hace años, aunque repugnan y a pesar de sus efectos graves, dan, en general, más risa que lágrimas.



La fría Casa Cano, enclavada en el encantador barrio Quinta Camacho de la ciudad, inauguró la muestra hace un par de semanas (y presentó hasta hace una semana), como tocaba: con tamal y pola. O mejor, como siguen haciéndolo muchos políticos en muchos pueblos lejanos y hasta, en cercanos, a cambio de obtener ese cheque en blanco que se denomina en la ciencia política como la confianza ciudadana.



El artista, fotógrafo y dueño de la galería, Fernando Cano Busquets, convocó, a comienzos de este año, a los irreverentes y siempre mordaces Eduardo Arias y Karl Troller, amigos desde su tierna infancia en el colegio Helvetia, para convertir sus burlas y críticas en piezas artísticas.

Alegoría del voto en blanco. Foto: Claudia Rubio / El Tiempo Telón de Beatriz González que ironiza sobre Julio César Turbay. Foto: Claudia Rubio / El Tiempo Visión caricaturesca de las invitaciones a respaldar a su candidato. Foto: Claudia Rubio / El Tiempo

Se reunieron un par de veces y no lo siguieron haciendo porque cada vez que lo hacían se les ocurrían más y más temas cómicos que han vivido o que les han relatado sobre esas elecciones municipales y nacionales. La comedia no tenía fin.

Sin perder tiempo, entonces, se dieron manos a la obra y cada quien elaboró su propia versión del proceso. También trabajaron en equipo y construyeron colectivas, en las que la dosis de ingenio de los tres se fundió en una sola burla.



Fernando Cano, además, llamó a artistas como Beatriz González, Antonio Caro, Pedro Ruiz, Umberto Giangrandi, Diana Beltrán, Gustavo Bejarano, Elsa Zambrano, Mauricio Gómez y otros que rubricaron piezas con las que sentaron su punto de vista sobre candidatos y electores. Los caricaturistas Vladdo, Bacteria y Matador presentaron sendos trabajos, más de la coyuntura que históricos, dentro de su inveterada mordacidad.



Por los salones de esta hermosa galería desfilaron a diario votantes que dejaron su calentura verbal para sonreír o reír de manera franca con unas obras en las que sus autores mostraron sus afinidades o diferencias sin distorsionar para nada la realidad.



Ni el biólogo Eduardo Arias, reconocido por su trabajo periodístico de varias décadas ni el comunicador social Karl Troller, la voz de premiados comerciales y periodista radial con años de experiencia, han sido abstencionistas. “Voto siempre por el candidato más malo para que me sobren críticas durante su periodo”, dice divertido Troller. A lo que Arias responde, muy serio, que él siempre ha votado convencido de que lo hacía por el menos malo.



Fernando Cano advirtió, en la apertura, que ‘Los políticos se exhiben’ fue concebida como una alternativa para la ciudad y un país agobiados por el tema político; “fue participar en ese ambiente electoral que vive Colombia de una manera diferente y, de paso, sirve para abrir un espacio de reflexión”.

Reflexión y más

Los afiches que prestaron los hermanos Laserna y el cuadro, pequeño formato, de la maestra Beatriz González, laureada en España y en Francia, en los últimos meses, Proyecto de Cortina’, 1981, tinta sobre papel, hacen parte de las obras de Memoria Histórica.



Un grupo de jóvenes entre los 20 a los 22 años de edad, estudiantes del Sena, que hicieron una visita, como parte de los recorridos por las galerías de Bogotá que organiza periódicamente, sin costo, la Alcaldía Mayor, se preguntaban en voz alta quién podría ser ese hombre gordo, de corbatín, con una copa en la mano, mirada descarada, rodeado de hermosas mujeres, que se repetía, como si se tratara de un espejo. En su ciclo básico de enseñanza media nunca lo nombraron ni lo estudiaron porque la historia del país fue borrada de las materias que se ven en la educación secundaria.



Una vez se enteraron de sus ejecutorias, de sus chistes y de esa frase que repitió en plazas públicas y en reuniones privadas, una de sus promesas de campaña: reduciré la corrupción a sus justas proporciones, los jóvenes apenados prometieron estudiar por su cuenta la historia del país. Sobre todo, en esta época en la que los libros de Jorge Orlando Melo y de Antonio Caballero son excelentes alternativas para hacerlo de manera muy agradable.



MYRIAM BAUTISTA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO