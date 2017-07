Fuerza Bruta regresa con su teatro ‘salvaje’

–¿Es teatro?

–Sí, lo que pasa es que cuando uno dice ‘teatro’, la gente no se imagina lo que hacemos. Es una experiencia que tiene que ver con el carnaval, el teatro callejero, las fiestas populares y la celebración...

Pese a esta explicación, el director argentino Diqui James es consciente de que el trabajo de su grupo, Fuerza Bruta, es muy difícil de explicar.



Es una experiencia, eso sí, que se aleja de muchas de las convenciones del hecho escénico. No hay sillas donde sentarse, no hay un escenario en donde los protagonistas se presentan, sino que el público hace parte del espectáculo.



“Sucede todo alrededor tuyo, arriba de tu cabeza, en las paredes, en medio del público, entonces es como una gran experiencia, una gran celebración donde la música, los efectos, la escenografía, el agua forman parte de esa fiesta, de ese concepto”, dice James sobre la nueva obra del grupo, Wayra, que se presentará desde el 23 de agosto en el Chamorro Entertainment City Hall de Bogotá.



En esta ocasión, el grupo, que se había presentado por última vez en Colombia hace siete años, entrega un espectáculo que combina el mundo del rock and roll con la disciplina de los deportistas.



De hecho, James confiesa que el grupo fue probando los nuevos materiales durante las presentaciones de su montaje anterior, así como las bandas de rock prueban sus estrenos en sus conciertos.



"Wayra es como un Fuerza Bruta recargado, que tiene toda la experiencia de quince años, entonces tiene, me parece, una potencia muy particular", dice.



El sello de la compañía se ve entonces en esas demoledoras rutinas físicas de sus protagonistas, que se mezclan con los complejos dispositivos técnicos que desarrolla el equipo. El resultado, dice el director, es una vivencia contagiosa.



“Es una experiencia grupal, no es una experiencia individual, no es algo que podás vivir vos solo en tu teléfono, o en tu casa en la televisión, tenés que ir a ese espacio y compartir con toda la gente que está ahí”, asegura.



Según James, sus protagonistas deben tener potencia física importante y también es fundamental que alcancen un rango expresivo amplio.



“... Que puedan estar con mucha potencia, manejando esta energía tan fuerte y eufórica que tenemos nosotros, pero que también pueda atravesar esos momentos tranquilos, suaves, de conexión con la gente. Eso es lo más difícil de encontrar, los que tengan esa capacidad”, asegura el director argentino.



Aunque Fuerza Bruta nació en el 2005 (el primer espectáculo lleva el mismo nombre), James había probado con este experimento teatral en grupos anteriores como Organización Negra (1984) y De la Guarda (1992).



El primero se inspiró en el llamado teatro de choque del grupo catalán La Fura Dels Baus y solía presentar sus espectáculos de ruptura en espacios públicos como el Obelisco de Buenos Aires, justo en una época en la que Argentina se despertaba de las ataduras de la dictadura militar.



“En Organización Negra éramos más oscuros, con De La Guarda logramos transformar esa potencia expresiva y ese lenguaje en algo más feliz, más colorido”, dice James.



El director cuenta que cuando empezó a hacer teatro, su intención no era hacerlo para la élite que puede pagar una entrada, sino recuperar el espíritu popular de este arte: “Es muy loco cómo a partir de nuestro deseo de atravesar esas barreras culturales que tiene nuestro propio país, logramos traspasar las de otros países, fue algo que se dio natural”, dice.



Y es que Fuerza Bruta se ha presentado en escenarios tan diversos como el Off Broadway de Nueva York, el Festival de la Canción Eurovisión en Moscú, y en países como Japón, Corea y China. El grupo calcula que sus espectáculos han sido vistos por más de dos millones de personas.



“El teatro en sí tiene una raíz muy viva, tiene que ir cambiando, se renueva constantemente... Yo no tengo miedo de cambiar las cosas, de usar algún recurso para lograr cierto efecto, somos salvajes en ese sentido, no somos conceptuales ni intelectuales”, finaliza.

Funciones

23 al 26 de agosto, 6:30 p. m. 27 de agosto, 5:40 y 7:30 p. m. Chamorro Entertainment City Hall. Autopista Norte n.º 153-81. Informes: Tuboleta.com.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @YhoLoaiza