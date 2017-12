El Festival Iberoamericano busca superar sus turbulencias

Una alianza con TuBoleta, la empresa Páramo Presenta y la banca de inversión Konfigura se convirtió en una especie de salvavidas para el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que viene sorteando una difícil situación financiera desde el 2010, cuando realizó su primera edición tras el fallecimiento de su fundadora, Fanny Mikey, bajo la dirección de Anamarta de Pizarro.



Esos problemas desembocaron en un escándalo mayúsculo, que llevó a la corporación a buscar una nueva estructura con los objetivos de cancelar las deudas adquiridas por las anteriores administraciones, hacer que el evento sea sostenible y garantizar su calidad.

“Konfigura Capital, con la intervención como compañía auditora de Crowe Horwath, ha estado validando con los proveedores de festivales anteriores el monto individual de las acreencias para poder definir la cifra definitiva. Estamos en ese proceso”, le respondió el festival a EL TIEMPO.



Bajo ese panorama comenzó la planeación de la 16.ª edición del evento, que se realizará del 16 de marzo al primero de abril del 2018 y tendrá una programación menor respecto a otros años. La parrilla internacional, que se anunció en noviembre pasado, tendrá como invitado de honor a Argentina, con diez montajes que dan cuenta de la nutrida producción de sus tres circuitos: comercial, independiente y oficial.



En esa decena de espectáculos se destacan Eva Perón / El homosexual o la dificultad de expresarse, de Copi; Todas las canciones de amor, con la reconocida actriz Marilu Marini; Quiero decir te amo, de Mariano Tenconi; Spam, dirigida por Rafael Spregelburd, y Terrenal. Pequeño misterio ácrata, de Mauricio Kartún.



A la camada argentina se sumarán 20 producciones de otros once países, entre las que sobresalen Giosefine, de Portugal, en la que la cantante Misia interpreta a un trastornado transexual; Macbettu, versión italiana de la tragedia de Shakespeare; Our Violence, Your Violence, una polémica visión sobre la situación de los refugiados en Europa, y Per te, espectáculo de circo contemporáneo del director suizo Daniele Finzi Pasca.



Paralelo a esas noticias, se empezó a generar un distanciamiento entre el Iberoamericano y el gremio teatral local, luego de anunciarse que las obras bogotanas que participarían en esta edición se seleccionarían mediante una convocatoria abierta liderada por Idartes.



Entre otros términos, el concurso apuntaba a que los grupos debían hacerse cargo de los gastos de producción y administrativos, además de darle el 30 por ciento de la taquilla neta al festival.



Pese a que cerca de 80 agrupaciones, la Asociación Colombiana de Actores (ACA) y más de 120 intérpretes se negaron a participar en esas condiciones, la convocatoria tuvo cerca de 60 propuestas, de las cuales salieron elegidas 12 (una de ellas renunció).



Una obra clasificó en la categoría de mediano a gran formato (Marranos, de Santo Films) y el resto, como pequeño a mediano formato (En este pueblo no hay ladrones, Candy Land, Máxima seguridad, Gárgola y Quimera, La balada del maniquí y Las tres viejas, entre otras).



La programación se complementará con seis producciones de grupos del resto del país, las cuales se anunciarán el 12 de enero. Uno de los principales reclamos del gremio teatral es que el festival no trata a los grupos nacionales en la misma condición que los invitados internacionales (de hecho, el presupuesto para la programación de los grupos bogotanos salió del Distrito de Bogotá).



También hay preocupaciones sobre otras actividades que creaban vínculos vitales entre el Iberoamericano, la ciudad y el entorno artístico local, como el teatro callejero, el desfile inaugural y la Ventana Internacional de las Artes (VIA), un mercado cultural en el que se establecían contactos y negocios entre grupos colombianos y programadores internacionales.



Según el Iberoamericano, en la actualidad hay varias propuestas para la programación del teatro callejero que están siendo evaluadas y también se darán a conocer el 12 de enero. Añadió que el nuevo comité organizador tiene programado continuar con la tradición del desfile inaugural; sin embargo, aún está trabajando en la generación de alianzas para su ejecución. Por otra parte, se realizará una clausura en el lago del parque Simón Bolívar con la obra Water Fools del grupo francés Ilotopie



“El objetivo a corto y mediano plazo del nuevo comité organizador es conservar el festival como legado, como patrimonio cultural y como uno de los festivales de teatro más importantes del mundo. Para que esto suceda, debe ser sostenible financieramente en cada una de sus ediciones. Estamos trabajando para lograr una gran oferta colombiana e internacional de la calidad a la que están acostumbrados los amantes de este gran evento”, dijo la organización.



Ya se sabe que en esta ocasión, VIA no será organizada por Redlat, una entidad especializada en este tipo de mercados y que había estado al frente de la actividad en las últimas cuatro ediciones del Iberomericano, el cual aseguró que su nuevo comité organizador “está analizando diversas propuestas que le permitan mantener la calidad de VIA como un espacio de encuentro entre la oferta colombiana y latinoamericana con los programadores del mundo que visiten el festival”.



Para discutir y profundizar en todas esas preocupaciones, representantes del gremio teatral y de ACA propusieron la realización de un congreso nacional de teatro en el marco del festival. El objetivo a largo plazo sería concretar un festival nacional de teatro, el cual se llevaría a cabo los años impares, empezando en el 2019 (la ciudad sede cambiaría cada año), y en el que se seleccionen las producciones partipantes en la siguiente edición del Iberoamericano.



Pareciera que el Iberoamericano seguirá siendo fuente de noticias en estos dos flancos, el de lo artístico y lo administrativo. Basta recordar que a mediados de este mes, un grupo de acreedores reclamó fuera de las instalaciones administrativas del Teatro Nacional que las directivas les respondieran por sus deudas. Uno de ellos era el dueño del restaurante bogotano El Barrio, quien aseguró en medios que se le deben 114 millones de pesos desde hace un año y medio.



La organización sostiene que no hay un plan general para pagarles a los acreedores, ya que cada situación es muy particular. “Se está definiendo con cada acreedor un acuerdo individual de pago, y cada acuerdo tendrá sus propias condiciones. Lo importante es que ya iniciamos las reuniones, y este proceso continuará permanentemente hasta la definición con la totalidad de los acreedores”, añadió.

Entre aplausos e ilusiones

Grandes conciertos



La oferta ya es impactante: Radiohead, el 25 de abril; Depeche Mode (16 de marzo), Estéreo Picnic (23 a 25 de marzo), Queens of the Stone Age (10 de marzo), Deftones (24 de mayo), además de Joaquín Sabina, Enrique Bunbury, Jorge Drexler , entre otros.



Cine



Los estrenos más esperados son: Pantera negra (febrero), Avengers: Infinity War (abril), Jurassic World: Fallen Kingdom (junio) y Mary Poppins Returns (diciembre). En cine colombiano se verán Matar a Jesús y Pájaros de verano, lo nuevo de Ciro Guerra.



Literatura



La Feria del Libro de Bogotá (Filbo) hará su edición número 31 del 17 de abril al 2 de mayo en Corferias.



El país invitado de honor volverá a ser Argentina, así que se espera una nutrida delegación de este país, considerado una potencia literaria.



Latin America’s 50 best restaurants



En octubre, Bogotá debutó como anfitriona de esta ceremonia, que revela el conteo de los 50 mejores restaurantes de la región, en la que el limeño Maido, del chef Mitsuharu Tsumura fue número uno. La ciudad espera repetir, aunque se rumora que la sede puede ir a Cartagena.



Homenaje a Vives en el festival vallenato



Después de celebrar sus primeras 50 ediciones, el Festival de la Leyenda Vallenata anunció que su edición número 51, del 26 al 30 de abril del 2018, le rendirá homenaje a Carlos Vives, por su trabajo en la internacionalización del vallenato. El anuncio ha generado gran expectativa.



Yhonatan Loaiza Grisales

Twitter: @YhoLoaiza