Una ventana a los inicios de la televisión en Colombia

Hace 63 años (1954) llegó la televisión a Colombia, cuando el índice de analfabetismo era una importante preocupación de la administración del general Gustavo Rojas Pinilla, al considerar que el limitado acceso a la educación obstaculizaba el progreso económico del país.



Fue así como el Gobierno se propuso democratizar la educación y, a través de la televisión, se esperaba que las masas obreras y la población campesina accedieran al saber y la cultura.

“Esto se hizo a partir de lo que los gobiernos de la República liberal, entre 1930 y 1946, intentaron con la radio y el cine”, cuenta Naila Flor Ortega, curadora de la muestra temporal ‘En pantalla: educación, cultura y propaganda política, 1954-1957’, que se puede ver en el Museo Nacional, en Bogotá.



La muestra no omite que antes de la llegada de la televisión se realizaron campañas en medios en pro de la educación como Cultura Aldeana y Rural, que llevó libros a las bibliotecas aldeanas en zonas rurales y objetos alusivos al cine y a la radio, y las actividades de la Radio Nacional de Colombia, fundada en 1940.



Otras entidades de carácter privado contribuyeron previamente a que la cultura llegara a lugares recónditos, como lo fue Acción Cultural Popular con la inolvidable Radio Sutatenza, creada en 1947.



La muestra incluye imágenes, textos y documentos que dan cuenta de cómo la televisión llegó al país y su funcionamiento. “La televisión, en sus inicios, fue administrada por la Radiodifusora Nacional de Colombia. Es decir que se le asignó el papel de la televisión cultural y educativa a la radio, que ya cumplía un papel en ese sentido”, cuenta Ortega.



En ese entonces, Fernando Gómez Agudelo, quien orientaba las funciones de la Radiodifusora, ante la falta de recursos tecnológicos en el país, importó desde Alemania los transmisores necesarios para poner en marcha el ambicioso proyecto. Además, frente a la ausencia de operarios, contrató a trabajadores cubanos del recién quebrado Canal 4.



Entre uno que otro 'impasse' menor, y ante la expectativa de los colombianos que adquirieron los 1.500 televisores importados por el Gobierno, el 13 de junio de 1954, primer aniversario del golpe que llevó a Rojas Pinilla al poder, se pudo ver por primera vez una emisión de televisión, en blanco y negro, la cual se inició con una interpretación del Himno Nacional por la Orquesta Sinfónica de Colombia.



La emisión también contó con una intervención del general Rojas Pinilla, un programa de variedades animado por Álvaro Monroy Guzmán y una representación de la obra ‘Tarde’, de Paul Vilar.

¿Qué se logró con la televisión?

La propuesta educativa que tenía la televisión no se cumplió en un principio. “La carencia presupuestal no permitió que se hicieran clases televisadas. Se hicieron algunos programas para niños, pero (eso) no tuvo continuidad. Lo que sí se logró fue una televisión cultural”, dice Ortega.



La programación cultural tuvo un espacio para la alta cultura en el cual se emitían obras de teatro, programas de música y danza clásica, entrevistas a intelectuales, lecturas de poemas a cargo de personajes como León de Greiff y programas de historia del arte, como los de Marta Traba (‘El museo imaginario’, ‘Una visita a los museos’ y ‘El ABC del arte’).



“Se pensaba que la televisión permitiría a los obreros y a los campesinos participar de una realidad que de otro modo no podían conocer, sin que estuvieran en el lugar de los hechos y sin dejar su casa”, agrega Ortega.



Pero, los espectadores también podían ver en sus pantallas programas de cultura popular y los de efemérides, como el 'Minuto de Dios', con la idea de difundir y expandir la religión católica. El público infantil también tuvo su espacio con telecircos, teleteatros y musicales, entre otros.



Finalmente, luego de la caída de Rojas Pinilla, la parte educativa se logró cumplir con la transmisión de diferentes programas educativos para niños y adultos, a inicios de la década de los 60. “Esto se dio durante los gobiernos del Frente Nacional, iniciados en 1958, cuando resurgieron la necesidad y la importancia de que la gente supiera leer y escribir porque se pensaba que el analfabetismo era uno de los causantes de la violencia política, iniciada en 1946 y hecha fuerte en 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.

Propaganda política

La exposición del Museo Nacional también aborda el uso con fines políticos que tuvo la televisión. “La televisión fue inaugurada en el marco del aniversario de Rojas Pinilla en un contexto particular para que la gente se diera cuenta de que se estaba cumpliendo un periodo de gobierno y se fundaba una tecnología que se volvió importante para el país”.

Dónde y cuándo

Hasta febrero de 2018. Carrera 7.ª n.° 28-66, Bogotá. Martes a sábado, de 10 a. m. a 6 p.m. y domingo, hasta las 5 p. m.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

EL TIEMPO

En Twitter: @The_uptowngirl