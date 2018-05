Cada quien ve lo que quiere ver en la obra de Lucía Morón

Ante la obra de la artista venezolana Lucía Morón pueden aparecer ideas tan diversas como pensar que se está viendo una especie de representación de algo psicológico y al mismo tiempo sentir que se está frente a algo que va desde el cosmos hasta el caos o que se trata de un ramaje.

Cualquier pensamiento es válido, pues la artista venezolana no tiene ningún tema en mente cuando realiza sus obras. En su lugar, considera que estas tienen dos facetas: la del momento cuando las realiza y cuando el espectador las mira.



“Cuando las hago siento que traduzco ese momento mismo. Mi relación con las obras es tan directa que si el dibujo rompe el papel, el roto se queda ahí porque estoy tratando de plasmar dicho momento”, cuenta Morón sobre su exposición ‘Pintura, dibujo y gráfica’, abierta en la Galería Sextante, en Bogotá.



En el segundo momento, en el que se conecta con el público, las obras adquieren otra dimensión, porque entran en juego elementos de espacio y de composición que hablan por sí solos.



Morón, quien estudió en la Universidad Nacional en Bogotá, ciudad en la que vive hace diez años, busca que la plástica misma sea un momento de verdad en el que la obra encuentra su propio lugar. Es decir, que esta aparece en el momento mismo de su desarrollo, sin contemplaciones previas que decidan su camino.

La obra de Lucía Morón incluye pintura, dibujo, gráfica y escultura. Foto: Cortesía Galería Sextante

La relación directa de su trabajo con el público, que la artista plantea, se hace evidente en hechos como que las obras no tengan título. “Me interesa que el espectador esté abierto y venga a ver la obra sin que yo le diga qué dice. Lo importante es que cada uno se vaya con una experiencia”.



Con esta exposición, Morón demuestra la amplitud con la que puede trabajar y su predilección por no preferir ninguna técnica. De ahí que su recorrido artístico incluya pintura, dibujo, gráfica y escultura.



Desde que presentó su primera muestra individual en 2011, en este mismo espacio, Morón considera que su carrera ha pasado por un proceso de descubrimiento y de encontrar cuál era su lugar en el campo de las artes.



“Al principio no entendía qué necesitaba y qué quería hacer. Ahora, pinto todo el tiempo y llega un momento en el que no lo quiero hacer. Tengo la libertad absoluta para hacer obra gráfica o escultura. Veo que en cada técnica el lenguaje es el mismo y hay una relación estrecha en todo lo que hago”, cuenta Morón.

¿Dónde y cuándo?

Hasta el 5 de mayo. Galería Sextante. Carrera 14 n.° 75-35, Bogotá. Informes: 210-1256 y www.artedos.com.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @The_uptowngirl