Dos artistas camaleónicos unen su trabajo en Cero Galería, en Bogotá

En medio del ritmo agitado de Manhattan, en Nueva York, un títere de color verde, de pie sobre un mantel de cuadros, grita con voz aguda: “¡Gratis, talismanes gratis!”.

Algunas personas muestran interés por los extraños objetos que reposan en el mantel: pelo de gente mayor, plumas encantadas de ave, cabezas de ardilla y pasto de Nebraska.



Entonces, algún valiente se acerca para recibir uno, pero, el títere le dice que no y le pregunta: “¿qué necesitas? ¿necesitas amor? ¿mejor salud?”, de forma sincera y luego les entregaba un objeto que respondiera a esa necesidad.



El personaje detrás de este 'performance' es el artista estadounidense Charley Friedman, a quien le gusta gravitar entre narrativas que desarman al público con el que interactúa.

Performance de Charley Friedman. Foto: cortesía del artista.

“Busco conectar con la gente y ofrecerles algo para lograrlo. El arte funciona de la misma manera, cuando pensamos en él queremos que sea algo especial y trascendental. Funciona igual que la espiritualidad”, cuenta Friedman, quien exhibe la ‘escenografía’ de su 'performance', en Cero Galería, en Bogotá.



En esta exposición, titulada ‘Los peripatéticos’, Friedman se alió con el colombiano Lucas Opsina para crear un recorrido artístico de escultura, fotografía y dibujo, en el que mezclaron sus estilos y sus personalidades camaleónicas.

‘Magic Powers’ (‘Poderes mágicos). Foto: cortesía del artista.

“Lucas tiene un sentido del humor negro, tenemos eso en común. Los dos nos fijamos en la política, en la manera cómo la gente se relaciona, en lo espiritual y en lo auténtico. Él no tiene miedo de decir lo que piensa. Necesitamos más de eso en el mundo”, cuenta Friedman.



En ese sentido, crearon ‘Los peripatéticos’, nombre que se remonta a un grupo de filósofos griegos que querían crear una filosofía de la acción.



“Lucas y yo, en ese sentido, somos artistas que piensan en la acción. No queremos hacer un trabajo estático, frío o puramente conceptual. Queríamos hacer un trabajo entendible para los niños, el público en general y el mundo del arte”, manifiesta Friedman.



Por eso, el espectador, podrá encontrarse con piezas llenas de humor, que no se encasillan en un único estilo y con las que puede empatizar y simpatizar.

La exposición estará abierta hasta el 16 de agosto. Calle 80 No 12-55, Bogotá. Informes: 217-7698.

LAURA GUZMÁN DÍAZ

