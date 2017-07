‘Flesh’: cómo lo visceral se transforma en pintura

“En general, creo que solo debemos leer libros que muerdan y que arañen. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta como un golpe en el cráneo ¿Para qué molestarnos en leerlo? ¿Para que nos haga felices, como dices tú?”, le escribió Franz Kafka en 1904 a su amigo Óskar Pollak. A partir de esta frase surgió la exposición de pintura ‘Flesh’, –abierta en Casa Cano, hasta el próximo 19 de agosto–, que busca ofrecerle al espectador una mirada hacia el interior de la psique humana, de su instinto, sus deseos y sus contradicciones.

La visceralidad es el centro de la muestra. Los 16 artistas que la componen desarrollaron su mirada personal en torno a este tema, con la esperanza de revelar aquello que surge de las entrañas de cada creador.



Un ejemplo es el trabajo de Daniel Orduz, quien en un principio había escogido exhibir una serie de retratos masculinos.



“Fui a su taller para mirar qué íbamos a traer para ‘Flesh’. Él me mostró esos retratos, pero me llamó mucho la atención su retrato femenino y la diversidad que hay en él –cuenta Diana Valbuena, quien hizo parte del proceso curatorial–. Le pregunté si había una cantidad de sensaciones y sentimientos en torno a esas mujeres y me respondió: ‘A algunas las había visto solo una vez y las deseé con toda mi alma, mientras que a otras las repudié’ ”.



En el caso de Marcello Castellani, el artista caleño quiso plasmar en su pintura el caos que puede haber en la figura femenina.



“El día de la inauguración, una señora se acercó a ver su obra, pero al mismo tiempo quería y no quería mirarla, por lo que esta le causaba. Esa es la idea, que a la gente le genere algo”, reflexiona Valbuena.



Las obras son una ventana a esos mundos desgarradores. Germán Téllez se refiere al monstruo que cada uno tiene por dentro, “que es el centro de nuestro ser, que nos carcome y nos enfrenta”.



En ‘Flesh’ también se crea un diálogo entre el vocabulario y la técnica de los mismos artistas. Por ejemplo, Nicolás Uribe fue profesor de Gabriel Ángel y, en la muestra, cada uno presenta un desnudo con estilo muy propio.



“El contexto de Ángel está en lo clásico, hay oscuridad en el contorno de la figura femenina y luminosidad en su desnudez, pero es contemporáneo: ella tiene el pelo rojo y un abrigo. Y en Uribe, lo clásico retumba mucho en su trabajo”, agrega Valbuena.



En una época en la que cada vez más hay menos exposiciones de pintura, ‘Flesh’ busca visibilizar a nuevas generaciones de artistas emergentes de la mano de pintores consagrados, como Luis Caballero, Nicolás Uribe y Carlos Alarcón, entre otros.

¿Dónde y cuándo?

Hasta el 19 de agosto. Casa Cano. Carrera 7A n.° 69-45, Bogotá. De lunes a viernes, de 10 a. m. a 5 p. m. Sábados, de 10 a. m. a 1 p. m.Tel.: 312-6008.



Laura Guzmán Díaz

