El artista Nicolás Consuegra presenta su nuevo proyecto en NC-arte

Aquellos que por estos días decidan visitar NC-arte, ubicado en el barrio bogotano de La Macarena, se encontrarán con un espacio transformado de muros vacíos y, tal vez, sientan algún impacto al ver que en realidad están entrando a ‘otro’ museo: el de Arte de la Universidad Nacional.



Para quienes entren por primera vez a este espacio, es probable que se genere una contradicción al no entender por qué, aparentemente, no hay ninguna obra, sino un lugar de columnas atravesadas y arquitectura extraña.



Pero, es allí donde radica el proyecto más reciente del artista colombiano Nicolás Consuegra, en el que llevó el Museo de Arte de la Universidad Nacional al interior de NC-arte, que se encuentra enmarcado en el tema de lugar específico.

Todo empezó cuando Claudia Segura, directora de NC-arte, invitó a Consuegra a desarrollar un proyecto allí mismo. A la galería le resultaron interesantes los procesos del artista, su parte teórica y conceptual, así como la forma de ‘aterrizar’ sus trabajos.



“Nos pareció muy interesante hablar de la idea del lugar específico. Siendo NC-arte uno de los espacios de la ciudad que invita a artistas para que hagan proyectos ‘in situ’, entonces se le ocurrió que el Museo de Arte de la Universidad Nacional también invita a artistas a hacer producciones de lugar específico y de ahí que quisiera meter un sitio dentro de otro”, explica Segura.La obra invita a pensar qué quiere decir el lugar, el espacio, el sitio y también qué implica meter un lugar dentro de otro.

“Uno de los grandes paradigmas de las obras de lugar específico es que no se deben mover, pero esto se ha rebatido y ahora la gran mayoría son temporales”, dice Consuegra.



En nuestro país, las obras de lugar específico han venido tomado cierta importancia.



“No es que se hayan generado muchas obras de lugar específico, pero sí se han generado algunas importantes, con Miguel Ángel Rojas, Juan Fernando Herrán y obviamente las obras de Doris Salcedo, que son tan dramáticas en ese aspecto, pero que obedecen a eso”, añade Consuegra.



Además, en su trabajo al artista le interesa mucho la relación del espacio y del lugar, porque es a través de la sensibilidad con el lugar que se genera una sensación particular.



“Nuestras sensaciones espaciales son bien particulares y dependiendo de los lugares es que nos emplazamos. Si tú vas al museo te genera una sensación particular”, dice el artista.



Consuegra trabajó con los planos del museo para lograr llevarlo a NC-arte.



“Una cosa es la construcción estructural, pero otra ya los detalles, que realmente cuando entres te golpee el ojo, que transportes el lugar y que se sienta esa tensión de si estás acá o en el museo”, agrega.



El artista y NC-arte trabajaron de la mano del arquitecto Felipe Guerra y de su equipo, quienes hicieron parte del proceso de levantamiento en el Museo de Arte de la Universidad Nacional.



“Tuvimos que reconocer todos los espacios y los elementos arquitectónicos que había y empezar a cotejar ese levantamiento con la planimetría, teniendo en cuenta cosas muy precisas, que nos permitieron luego reproducirlo a escala”, explica Guerra.

Esta gran puesta en escena es la tesis que Consuegra –quien se encuentra haciendo una maestría en el programa de Arte, Cultura y Tecnología, en el MIT, (EE. UU.)– hace sobre una lectura crítica de las obras de lugar específico.



“Me ha tocado hacer un balance, leer textos históricos y canónicos, pero me he dado cuenta de muchas fisuras en el camino y esas son las fisuras que me llevan a afirmar que esta obra que yo pensaba no está mal. Me siento muy satisfecho”, concluye el artista plástico.

¿Dónde y cuándo?

Hasta el 16 de septiembre. NC-arte. Carrera 5 n.° 26B-76, Bogotá. Lunes a viernes: 10 a. m. a 6 p. m. Sábados: 10 a .m. a 2 p. m. Informes: 282-1474. Entrada libre.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO