El arte que reflexiona sobre la extinción animal y vegetal

“Dibujar es la única forma que tengo para hacer y pensar”, comenta la artista plástica bogotana Marcela Rodríguez Ceballos sobre su proceso creativo.



De esa relación íntima de la artista con el carboncillo y la tela, comenzaron a surgir jaguares, osos y venados que conforman la muestra ‘Reparar el vacío’, que la artista presenta en la galería capitalina Salón Comunal.El proyecto se sustenta en la preocupación de la artista por las amenazas a las que se están viendo expuestos los ecosistemas de estos y otros animales en el país y el resto del planeta.

“Siempre me he preguntado: ¿qué hacemos nosotros, los humanos, para que ese ecosistema se preserve o para que se destruya y cómo puedo ayudar desde el arte?”, comenta Rodríguez.



Llamar la atención sobre estas preocupaciones es una constante que la artista viene trabajando en sus obras precedentes, como ‘Dos/Dual y Célula madre’.



“Siempre me ha interesado la forma como nos relacionamos los humanos, desde la infancia, con los animales, las plantas y el entorno en general. Y al empezar a pintar sentí la necesidad de invitar a una acción para preservar la vida del jaguar”, comenta la artista.

A medida que avanzaba, Rodríguez se fue dando cuenta de que este llamado de alerta se extendía a otros animales y ecosistemas, que también están en peligro. De allí su interés por poner a dialogar especies amenazadas de páramo y de zonas tropicales.



“Finalmente, no se trata de un solo ecosistema, sino de su conectividad entre sí y con todos los demás, y nosotros hacemos parte de todo eso que es necesario sostener”, anota.



De allí que en la exposición se aprecia también el venado rojo, alimento del jaguar, que está siendo cazado, a su vez, por el hombre. “El problema del jaguar es también esa escasez de presas, que pone en riesgo su sustento”, sostiene Rodríguez.



La artista comenta que a los animales presentes en su propuesta artística hay que sumarles otros como el mico araña, aves y otros animales que sería imposible representar en una sola muestra.



En esa invitación para que el espectador se cuestione su entorno aparecen, acompañando las obras de gran formato –trabajadas en técnica mixta de acrílico y carboncillo sobre tela–, una serie de árboles de guayacán sobre papel.



“Desde mi deseo para que el camino del jaguar no se corte, invito en esta exposición a una acción de reparación colectiva en donde los visitantes pueden estampar imágenes alusivas a este árbol y otros animales”, comenta Rodríguez.



El guayacán fue el primero de los estampados que fueron haciendo los asistentes, para reflexionar sobre esa otra variedad vegetal de madera resistente, tan apetecida por las organizaciones piratas de tala, que la venden.

Dónde y cuándo

Hasta el 5 de abril en la galería Salón Comunal (Carrera 3A n.° 63-36, Bogotá). Lunes a viernes, de 10 a. m. a 6 p. m. Sábados, con cita previa en el teléfono 312-3792876.



