Fotográfica Bogotá llega para acercar a los ciudadanos con este arte

En momentos en que las nuevas tecnologías le dan la oportunidad a cualquier persona de poder tomar fotos de calidad, publicarlas e incluso convertirlas en tendencia en las redes sociales, ¿por qué siguen existiendo fotógrafos profesionales?



La respuesta se podrá encontrar a partir de este sábado en Fotográfica Bogotá 2017, una muestra que se realiza cada dos años y esta vez contará con la participación de más de 150 fotógrafos profesionales de 35 países*. De estos artistas participantes, 47 son colombianos.

Fotográfica está pensada como un encuentro internacional que se organiza para el aprendizaje y el disfrute de todos los habitantes de Bogotá y de todo el país. Tendrá exposiciones que durarán hasta el 27 de mayo.



La fotografía profesional, como se la entiende hoy, sigue siendo un arte, aunque su validez y su lenguaje se constituyeron de manera autónoma hace casi dos siglos, gracias a una intención y un significado subjetivos del autor que le dan sentido sin necesidad de contextos o explicaciones adicionales.



Para Arnulfo Valdivia, embajador de México y fotógrafo profesional, la fotografía nació como un avance tecnológico que sencillamente buscaba plasmar la realidad de manera permanente, como una forma de capturar hechos cotidianos, pero poco a poco fue adquiriendo un carácter artístico.



La fotógrafa Gilma Suarez, directora de Fotomuseo (Museo Nacional de la Fotografía en Colombia), la fundación que organiza la Bienal Internacional Fotográfica de Bogotá, lo explica de este modo:



“A pesar de las millares de propuestas fotográficas que cada segundo surgen en el planeta y esa invasión de imágenes que circulan libremente por los caminos visuales, las imágenes de profesionales siempre serán relevantes y se distinguirán de una fotografía aficionada, por la cantidad de elementos que sostienen una buena fotografía”.



“Lo más importante –asegura, por su parte, Valdivia– es que la persona que la esté tomando sea, se considere y se autodefina como artista y que tenga una intención; si la fotografía tiene una intención clara, la calidad, el estilo, los colores y el tipo son debatibles y relativos”.

Andrés Sierra, fotógrafo colombiano, entiende la fotografía como su canal de diálogo personal con el exterior: “Es mi forma de expresión, de materializar mis ideas, mis fantasías, mis perversiones, mis miedos, mi todo”.



Por eso en su foto titulada ‘No hay peor ciego que el que no quiere ver’, que expondrá durante Fotográfica, Sierra plasma una buena dosis de sus críticas frente a “una sociedad egocéntrica y ensimismada”.



“La fotografía hoy –indica Valdivia– es una forma más de expresión artística que incorpora nuevas técnicas, nuevas visiones, nuevas narrativas que nos permiten transportarnos a mundos diferentes que ya no necesariamente tienen que ver con la realidad objetiva de nuestro mundo”.



Suárez, Valdivia y Sierra coinciden en que a pesar de que los espacios de la fotografía den cabida a las nuevas miradas de los aficionados y a las nuevas tecnologías, el trabajo que realizan los fotógrafos profesionales siempre tendrá razón de ser, pues sus parámetros son más exigentes, ya que requieren “el cuidado de una estética en la composición y la construcción de la escena fotográfica”.El hecho es que su vigencia actual como arte no depende simplemente de los avances tecnológicos logrados en sus dispositivos.

‘No hay peor ciego que el que no quiere ver’, de la serie ‘Refranes’, de Andrés Sierra (Colombia). Foto: Cortesía: Andrés Sierra

¿Cómo nació?

Suárez agregó a las actividades de Fotomuseo, hace trece años, la idea de hacer exposiciones en espacios públicos, para darles vida a los trabajos fotográficos de numerosos profesionales y aficionados que no tenían un lugar para dar a conocer su arte y así mismo compartirlo con los transeúntes.



Al mismo tiempo, con la intención de involucrar a los habitantes de la ciudad con la fotografía, de modo que este arte no sea considerado por el ciudadano corriente como ajeno a su mundo o a sus intereses.



Las exposiciones callejeras son, de hecho, la invitación a las personas que carecen de tiempo o del hábito de visitar museos y galerías, para que interactúen con los puntos de vista de artistas, nacionales e internacionales, plasmados en sus trabajos. Gracias a ellas, la ciudad respira un aire de creación masiva en calles y avenidas.



Según Valdivia, exponer fotografías en espacios públicos, sin ningún tipo de explicación, de modo que la observación y la lectura de una obra sea abierta, es uno de los aciertos de Fotográfica Bogotá.



“No solo porque genera interés o audiencia –dice Valdivia–, sino porque es ahí en el espacio público donde está la gente que no necesariamente busca o entiende la conceptualización artística del fotógrafo”.



“Lo más impactante de lo que ha pasado en las bienales de Fotográfica –subraya Guillermo Arturo Santos, quien ha expuesto en dos ediciones de la Bienal Fotográfica– ha sido la manera como se ha dispuesto un circuito amplio de difusión de la fotografía mundial en contacto directo con el público masivo de Bogotá”.

Santos tiene no poca autoridad para decirlo: es quien dirige el programa de posgrado en fotografía de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia.

Exposiciones de la Bienal Internacional de Fotografía en espacios públicos. Foto: Cortesía: Fotomuseo

‘Territorios’

Fotográfica tendrá esta vez como país invitado a Francia, dentro de la celebración del año Colombia-Francia. El exministro de Cultura de ese país Jack Lang, autor de la ley que regula los precios de los libros en Francia y quien era el invitado de honor del certamen, no podrá asistir personalmente, por imperativos de salud. Pero estará presente a través de una videoconferencia.



La idea central que domina Fotográfica es el concepto de ‘territorios’. Con ello se trata de describir la magia y las historias de lugares a través de la lente y la perspectiva de los fotógrafos que se arriesgan a una aproximación con imágenes.



Una de tantas formas de lograrlo puede ser, por ejemplo, el trabajo de Andrés Sierra, quien en su serie ‘Refranes’ presenta la foto de un hombre, en una calle de Medellín, con uno de sus ojos en su mano, intentando volverlo a su lugar. Así el autor pretende ilustrar el conocido refrán ‘No hay peor ciego que el que no quiere ver’. Antioquia ha sido tradicionalmente un territorio con una exuberante producción de dichos y refranes.

Según el artista, ‘No hay peor ciego que el que no quiere ver’ encarna “la imposibilidad que tenemos a menudo de poder salirnos de nuestro ego y poder ser permeables a nuevos puntos de vista. Somos un filtro para todos los estímulos, dándoles un sí o un no, definidos por la estructura moral e ideológica”.



Más que pensar que los fotógrafos profesionales compiten con quienes hoy pueden tomar fotos con un teléfono, ellos ven en lo digital una oportunidad de innovación.



* Ellos son: Nueva Zelanda, Suiza, China, Puerto Rico, Rusia, Francia, Kenia, Sudáfrica, Holanda, Somalia, Egipto, Suecia, Chile, Inglaterra, Estados Unidos, México, Venezuela, Bangladesh, Argelia, Corea del Sur, Italia, Países Bajos, Hungría, Alemania, Brasil, España, México, Kuwait, Argentina, Australia, Polonia, Ucrania, Japón, Israel y Colombia.

‘La cultura es el camino para la paz’*

“Infortunadamente, no podré asistir. Tengo un problema de salud y fui hospitalizado por algunos días. Pero, espero poder hacerlo un poco más tarde, no para la inauguración. Así que participaré en un diálogo por Skype, el 15 de mayo”.



Si bien, en Fotográfica será una ausencia notoria la del exministro de Cultura francés Jack Lang (1981-1986, 1988-1992), los asistentes podrán conocer sus conceptos acerca de su gran experiencia en el área de la gestión cultural en Francia.



Lang, un intelectual de izquierda, ha mantenido desde los años 60 una relación estrecha con Colombia, no solo cultural sino también porque fue un gran amigo del premio nobel Gabriel García Márquez.



Lang comenzó a venir al país durante el gobierno de Belisario Betancur. Por esos años, Lang dirigía una escuela de teatro en Nancy (Francia) y por ello vino al Festival de Teatro de Manizales.



En esta edición, el tema será ‘El territorio’. ¿Qué poder cree que tienen las imágenes para lograr mostrar y hacer descubrir un territorio desconocido?



Es verdad que las imágenes tienen gran poder, que obviamente no es de reproducción realista o figurativa. Hay una parte de subjetividad, una parte de interpretación personal. La mirada que percibimos de un país no es la misma según el fotógrafo.



El año Colombia-Francia ha reforzado de manera considerable el intercambio cultural entre los dos países. ¿Qué piensa del trabajo que se ha hecho hasta ahora?



Es un muy buen trabajo. Ambas autoridades se han comprometido activamente. Este año Colombia-Francia será memorable.



Como exministro de Cultura en diferentes gobiernos, ¿qué cree que ayudaría a que la gente se acerque más a la cultura?

La cultura es esencial y fundamental, es el camino hacia la paz, el desarrollo y la educación. Si yo estuviera en cabeza de un país, escogería la prioridad de priorizar la cultura y la educación.



Colombia se encuentra en un periodo de posconflicto. ¿Qué importancia tiene la cultura allí?

Es la respuesta adecuada para la reconciliación de los ciudadanos. La cultura es el remedio ideal, y como Colombia es un país profundamente rico en cultura, no creo que sea demasiado difícil.

Programación

Mayo 13: inauguración.



Mayo 15 a 19: conferencias de expertos nacionales e internacionales.



Jack Lang, desde Rabat (Marruecos), hablará con Gilma Suárez. Auditorio Enrique Molina, Universidad Central, 9 a. m.



Fotográfica estará abierta hasta el 27 de mayo.



www.fotomuseo.org



CATALINA URIBE T.

Escuela de Periodismo EL TIEMPO



*LAURA GUZMÁN DÍAZ

Cultura y Entretenimiento