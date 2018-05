La faceta oculta de Joe Broderick

Cuando llegó a Colombia, a mediados de 1969, Joe Broderick recibió una invitación a una reunión del grupo Golconda, integrado por curas rebeldes y liderado por René García. Una de las voces cantantes de ese encuentro fue el matemático Germán Zabala, quien tenía la tesis de que los sacerdotes, en un país de tan arraigada tradición religiosa como Colombia, jugaban el papel similar al del brujo de la tribu. Inspirado en ese pensamiento, Broderick creó una ilustración del encuentro, titulada Gran aquelarre de Sasaima, en la que dibujaba a los contertulios alrededor de una caldera como las brujas de la tragedia 'Macbeth'.

Broderick, escritor, actor y traductor de clásicos teatrales, estudioso de Beckett y Joyce, recuerda esa anécdota en el prólogo del libro 'De la vía armada a la vía láctea', de Camilo Ordóñez, Gabriela Pinilla y María Sol Barón. La publicación, a la que se suma una muestra que se puede ver en la Sala de Exposiciones de la Asab, recuerda una de las venas artísticas más profundas, aunque de alguna más secreta de Broderick: el dibujo.



“Mis grandes amores, realmente, eran el teatro y el dibujo. Y la gente me pregunta: dónde estudiaste dibujo, yo no estudié, simplemente dibujaba, el dibujo es como montar en bicicleta, no se puede enseñar, hay que hacerlo. Entonces yo he dibujaba mucho”, recuerda Broderick sobre ese trabajo que abarcó casi 30 años de su vida.



En su infancia, en el colegio y en su paso por el seminario en Melbourne (Australia) aquellos trazos estaban dedicados a revivir los personajes de cine que lo conmovían o a tomarle el pelo a sus profesores y a sus compañeros. Cuando llegó a Colombia, su lápiz empezó a retratar los problemas sociales y políticos del país.



“Mis primeras caricaturas no las firmaba porque eran muy revolucionarias, muy políticas. Estaba escribiendo el libro de Camilo Torres y hacía todos estos trabajos, cartillas e ilustraciones para la izquierda, entonces como recién llegaba al país como extranjero yo no tenía derecho de participar en política, por eso no firmaba”, cuenta el artista.



Broderick continuó esa camino en publicaciones como 'Frente unido' y la revista 'Alternativa' tomando los seudónimos de Boly, en recuerdo a su hijo, y Jorobe, en una alusión a esa definición coloquial del verbo jorobar que lo asocia con molestar y fastidiar.

Mis primeras caricaturas no las firmaba porque eran muy revolucionarias, muy políticas. FACEBOOK

TWITTER

Su inspiración, cuenta, era el mexicano Eduardo del Río, conocido como Rius, que alcanzó gran popularida por publicaciones como Marx para principiantes. Así creó historietas como 'Educando al profe', en la a través de la historia de un profesor de vereda que busca impedir con un joven alumno abandone la escuela, logra plasmar con creatividad las falencias básicas del sistema educativo colombiano.



“Me aterra lo pertinentes que son, lo actuales. Yo hablaba de un escándalo porque hay que pagar 50.000 pesos para una matrícula de un colegio, y ahora son cinco millones, las cifras han cambiado, pero el cuento no”, argumenta.



Su trabajo incluso fue bifurcando hacia otras ramas más oficiales y educativas, pues crea cartillas para programas estatales de la década de los 1980 como el Plan Nacional de Rehabilitación, de la que recuerda que se publicaron 350.000 ediciones.



“La historieta educativa hay que hacerla con humor, porque en Colombia todo se hace mamado gallo, y eso no es solamente costeño, es colombiano en general. Entonces yo me di cuenta que hay que tener mucho humor y mucha ironía, porque la gente aprecia mucho eso, y además contar historias, inventar personajes”, añade.

Nuevo lápiz

Broderick cuenta que Ordóñez, Pinilla y Barón descubrieron que él era Boly me le regalaron una publicación sobre la historia de la izquierda en Colombia en el siglo XX. Él encontró algunos de sus dibujos en el libro, que estaban firmados con el seudónimo de Boly, y les señaló la coincidencia. Ese fue el gancho para que los tres autores del libro, y además curadores de la exposición, empezarán a investigar en su trabajo como dibujante.



El escritor australiano de origen irlandés recuerda que todos esos bocetos y publicaciones estaban arrumados en un cajón antes de que Ordóñez, Pinilla y Barón crearan este proyecto para rescatarlos.



“Además, han escrito un ensayo analítico, crítico e histórico extraordinario porque han tomado todo mi trabajo, a través de los 30 años, mostrando la evolución de mis pensamientos, de mi enfoque, dentro del momento histórico y político en que yo hice cada trabajo… Yo no había sospechado que tenía toda una evolución de pensamiento reflejada en mis monos”, añade.



Broderick cuenta que después de la inauguración de la exposición volvió a comprar lápices y tajalápiz, pues varios amigos caricaturistas, como Naide, Mico, Beto y Chócolo, lo impulsaron a retomar ese trabajo de dibujante. Pese a la emoción de este proceso de descubrimiento, Broderick asegura que no ha “sufrido” de nostalgia.



“Tengo 83 años pero no tengo tiempo para ser viejo porque estoy demasiado ocupado, por eso nunca le había parado bolas a esas cosas importantes. Siempre estoy haciendo otra cosas, montando una obra o escribiendo algo, ahora estoy dirigiendo teatro y tengo un guion de cine, y estoy buscando producción para eso, siempre estoy activo en las cosas nuevas, entonces no miro atrás”, finaliza.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

EL TIEMPO

En Twitter: @YhoLoaiza