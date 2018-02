Una muestra donde las obras de arte se convierten en herramientas

Unos 35 platillos que cuelgan de varios móviles, ubicados en el espacio público entre la cinemateca y la sala principal del Museo La Tertulia, en Cali, se convierten en una instalación que propicia un encuentro musical entre extraños.



Es impredecible y, como lo dice su creador, el artista mexicano Carlos Amorales, puede resultar en una experiencia caótica o sublime, según la persona que los toque.



Este ingenioso instrumento musical ha estado en el Museo de Arte Moderno de Medellín (Mamm), en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en Ciudad de México, en el Guggenheim, en Nueva York, y en la Bienal de Sharjah, entre otros espacios.

‘Ya veremos cómo todo reverbera’, como se llama esta pieza, está inspirada en las formas orgánicas de los móviles creados por el escultor estadounidense Alexander Calder (1898-1976), pero, en vez de sostener piezas abstractas, Amorales le puso su toque personal con platillos, volviéndolos un solo instrumento musical.



Su relación con Calder no se quedó solo en la inspiración: Amorales llegó a desarrollar esta instalación bajo el mismo techo de Calder, en su taller de Saché, en Francia, país por el que sentía gran apego y donde pasó la mitad de su existencia.



Al igual que esta obra, que actualmente es parte de la exposición ‘Herramientas de trabajo’, en La Tertulia, en Cali, Amorales suele mezclar una y otra vez elementos que no tienen que ver unos con otros, dando lugar a nuevas formas, en las que el cine y la música son protagonistas.



Así mismo, retoma elementos del pasado y los reinventa. Prueba de ello es el proyecto ‘Archivo líquido’ (1998-2010), en el cual basa buena parte de su trabajo al contener alrededor de 4.000 dibujos vectoriales que construyó a partir de siluetas de fotografías personales, de documentación artística y de imágenes encontradas en internet.



Aunque ‘Herramientas de trabajo’ fue primero producida por el Mamm, el artista mexicano hizo algunas piezas para La Tertulia, como una instalación de papeles en degradé creados en la imprenta caleña de publicidad La Linterna –que estuvo a punto de apagarse– y fueron convertidos en formas irregulares por Amorales.



“La muestra es una forma de ver el proceso que ha tenido desde lo figurativo a lo más abstracto, pues tiene piezas y elementos de momentos muy diferentes y, en alguna medida, a uno le puede parecer raro que estén sueltas porque, normalmente, formaban parte de un proyecto más grande. Aquí logra sembrar la duda”, explica Alejandro Martín, curador de La Tertulia, quien considera importante que, al acercarse a la obra de Amorales, es vital no dejar de lado la idea del símbolo, que permite entender diversos significados en la cultura.

Dónde y cuándo

Hasta el primero de abril. Museo La Tertulia. Avenida Colombia n.° 5-105 oeste, Cali. Lunes: cerrado. Martes a sábado: 1 a 7 p. m. Domingo: 2 a 6 p. m.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

EL TIEMPO

