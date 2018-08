La Procuraduría se une a la lucha por la defensa de los columbarios

La obra de Beatriz González 'Auras anónimas', que se encuentra en el Cementerio Central, está en riesgo de ser destruida a causa de una iniciativa de la Alcaldía que busca 'refuncionalizar' esta zona, quitarle su carácter funerario y remplazar las construcciones por cafeterías y áreas recreativas, según escribió la artista en un texto publicado en las Lecturas Dominicales de EL TIEMPO, recientemente.

Este viernes, en la Procuraduría General de la Nación se inauguró una exposición de serigrafías sobre las 'Auras anónimas' de González, como una forma de reafirmar su compromiso con la protección de este monumento y de transmitir la importancia que juega la cultura y el arte en Colombia.



Esta no es una causa común en las luchas de la Procuraduría y es la primera vez que se realiza una exposición de arte en sus instalaciones.



"Todos, independientemente de la fractura social en la que se encuentra el país, reclaman reconciliación y verdad. Y una palabra en la que la maestra Beatriz ha insistido mucho y que impregna todo lo que está presente es 'duelo', el duelo que tiene que hacer este país alrededor de 8 millones de víctimas , de más de 250 mil muertos en 50 años de conflicto y más de 68 mil desaparecidos. Esta última categoría es lo que individualiza lo que está representado en estas intervenciones que usted ha hecho en los columbarios del cementerio Central", manifestó el procurador Fernando Carrillo.

El procurador Fernando Carillo y la maestra Beatriz González en la inauguración de 'Auras Anónimas'. Foto: Procuraduría General de la Nación.



Además, resaltó la importancia de que convivamos con el pasado, nos reconciliemos y superemos ese duelo. "Beatriz González, no solo la artista más importante que tiene este país, y que es un orgullo para Colombia y el mundo, que tiene una dimensión internacional que muchos conocen pero que unos cuantos quieren ignorar en este momento, marca una pauta y da un paso adelante. Siempre ha tenido esa capacidad de romper esquemas y demostró que el arte se pone al servicio de la reconciliación y que no muere", dijo Carrillo.



"La historia de los columbarios se remonta al 9 de abril de 1948, una de las fechas más tristes de la historia reciente de Colombia, porque buena pare de esos anónimos, de esas 'Auras anónimas' como se denomina esta exposición, (sus cadáveres) fueron depositados en esos columbarios del cementerio Central", explicó.



Por último, agradeció a la Universidad de los Andes y la Catalina Casas, de la galería Casas Riegner, por sus esfuerzos para la protección de este monumento y recordó que desde la Procuraduría defienden a capaz y espada el carácter de bien de interés cultural que tiene esta obra.

Sobre 8.957 fosas se posan ocho modelos diferentes de serigrafías de la obra ‘Cargueros’, de González. Foto: Cortesía de Beatriz González.

"Esto no fue simplemente un episodio de la vida de González que quedó reflejado en estas losas, es un testimonio para las nuevas generaciones, para elaborar ese duele que Colombia no ha hecho, que debe hacerse de cara a la ciudadanía y siendo consistentes con las políticas de Estado".

"Sería un sacrilegio para la comunidad internacional de arte que esto vaya a ser convertido en un parque lúdico y que donde están los columbarios terminen vendiendo paletas un domingo. Vamos a tratar de que eso no se dé", concluyó.

¿Dónde y cuándo?

Exposición abierta hasta el primero de octubre. Procuraduría General de la Nación. Carrera 5 n.° 15–80, Bogotá. De 9 a. m. a 4:30 p. m.



Laura Guzmán Díaz