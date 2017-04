Una inmersión artística al ‘taller’ de los primates

01 de mayo 2017 , 12:15 a.m.

01 de mayo 2017 , 12:15 a.m.

Cuando la artista argentina Amalia Pica viajó al Parque Nacional Gashaka Gumti –ubicado en Nigeria–, para participar en su Proyecto de Primates, no sabía a ciencia cierta lo que iba a hacer.



Nunca había trabajado con chimpancés o con la naturaleza, así que tenía miedo de no disfrutar la nueva experiencia. Aún así, iba dispuesta a absorber todo lo que el proyecto le pudiera ofrecer.



Fue por esto precisamente que fue seleccionada para hacer una residencia durante un mes en el parque, una de las reservas naturales más grandes de Nigeria.

“Hay algo importante en la generación de arte contemporáneo y es la curiosidad. Ese momento de explorar un terreno en el que no estás cómodo o no sabes”, explica Claudia Segura, una de las curadoras de la muestra.



Lo que más le interesó a Pica fue la cercanía genética que existe entre los chimpancés y los humanos, así como el descubrimiento de que estos animales usan las ramas de los árboles como herramientas para conseguir alimento; hecho que muestra con su obra ‘Taller’.



“Usan cada rama de manera diferente. Las largas son para sacar hormigas, otras son para juntar miel. Lo que quise hacer fue poner las ramas como si estuvieran en un taller mecánico y sacar algunas que están en uso. Es una metáfora: ellos las descartan y cada vez que necesitan una herramienta, la vuelven a hacer”, comenta Pica.



Los asistentes también podrán encontrarse con obras coloridas, como ‘Dispositivos (para los humanos con amor)’, que fue elaborada en acrílico y que surgió de la idea de cómo los científicos han tratado de enseñarles cosas a los chimpancés.



“Es como un juego, basado en las cajas didácticas de los niños, que tienen distintas formas, como herramientas para encastrar. La idea es imaginar que los chimpancés hicieron unas herramientas para nosotros”, cuenta.



Pica también quiere transmitir a los asistentes que aunque nuestro coeficiente sea más alto, un gorila sí podría volver luego de 15 años a un punto exacto en la selva y reconocer un árbol, mientras que un humano no.



“En algún sentido, es mostrar la dificultad que tenemos para identificar estas herramientas”, argumenta la artista.



Y aunque esa es la base central de la muestra, su proceso de investigación –con cámaras de observación remota– y de interacción con los animales en la reserva, también le permitió producir piezas audiovisuales que realizó junto al cineasta Rafael Ortega.



Por ejemplo, en el video ‘A un brazo de distancia’, Pica y Ortega pudieron estar a pocos metros de algunos babuinos (monos) y grabar su interacción.

El proyecto me hizo un aporte ético que no todos los proyectos hacen FACEBOOK

TWITTER

“Pudimos trabajar más cerca y por eso, el título de la muestra, que alude un poco a esa cercanía evolutiva. Por un lado, las herramientas se pueden agarrar como una extensión del brazo, pero también es una especie de precaución, hay distancia”, agrega.



Esto llevó a Pica a reflexionar sobre el daño que el hombre ha causado en la Tierra. “El proyecto me hizo un aporte ético que no todos los proyectos hacen”, concluye la artista.

¿Dónde y cuándo?

Hasta el 24 de junio. De lunes a viernes, de 10 a. m. a 6 p. m., y sábados, de 10 a. m. a 2 p. m. NC-arte. Carrera 5 n.° 26B-76, Bogotá. Informes: 282-1474. Entrada libre.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

Cultura y Entretenimiento