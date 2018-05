El maestro Álvaro Barrios hace una revisión irónica del arte

Cuando un nuevo espectador se acerca a la obra del artista Álvaro Barrios (1945), que por estos días se encuentra exhibida en la galería Duque Arango, de Medellín, parece inevitable que sus tiras cómicas hagan que la mente viaje al mundo del arte pop, ese que toma elementos cotidianos y les da calidad estética.

A su vez, parecen incontables las ocasiones en las que el barranquillero ha aclarado que no tiene una relación directa con dicho movimiento, pues aunque hay similitud visual, conceptualmente son diferentes.



Barrios llegó a interesarse por las historias en viñetas en la misma época en la que se estaba desarrollando el arte pop. Pero, no fue de la nada, desde pequeño disfrutaba de las tiras cómicas del periódico La Prensa.



Por eso es importante afirmar que todo artista lleve consigo sus experiencias. “Eso es lo que hace que un artista sea verdaderamente original, no hay dos seres humanos iguales, sino que tenemos vidas distintas”, dice con entusiasmo.



Aunque en su trabajo, marcado por el progreso y la continuidad, se ven obras con diferentes técnicas que parecen no tener una conexión, en realidad siempre ha habido un hilo conductor: el pionero del readymade Marcel Duchamp. Esto se aprecia en su muestra más reciente, ‘Luna, estrellas, sueños y basura’.

Álvaro Barrios empezó la serie 'Los sueños con Marcel Duchamp' en 1980. Foto: Cortesía Galería Duque Arango Álvaro Barrios empezó la serie 'Sueños con Marcel Duchamp' en 1980. Foto: Cortesía Galería Duque Arango Álvaro Barrios empezó la serie 'Sueños con Marcel Duchamp' en 1980. Foto: Cortesía Galería Duque Arango Álvaro Barrios empezó la serie 'Sueños con Marcel Duchamp' en 1980. Foto: Cortesía Galería Duque Arango Álvaro Barrios empezó la serie 'Sueños con Marcel Duchamp' en 1980. Foto: Cortesía Galería Duque Arango Álvaro Barrios empezó la serie 'Sueños con Marcel Duchamp' en 1980. Foto: Cortesía Galería Duque Arango Álvaro Barrios empezó la serie 'Sueños con Marcel Duchamp' en 1980. Foto: Cortesía Galería Duque Arango

La sección Luna se ve en un primer momento gracias a un orinal en fibra de vidrio plateada que cuelga del techo y recrea la famosa obra de Duchamp 'La fuente', que Barrios ha actualizado varias veces en su carrera.



Estrella, por su parte, presenta fotografías de Barrios tomadas en el 83; en ellas ve una tonsura como estrella que practicó en su cabeza durante dos años para honrar la memoria de Duchamp.



En cuanto a Sueños, Barrios pintó 17 cuadros en pequeño y gran formato, inspirados en una serie de textos, 'Sueños con Marcel Duchamp', que inició en 1980 y hacen parte de colecciones internacionales como la del Museo de Arte Moderno de Nueva York.



En esta ocasión, Barrios cambió sus cuadros de superhéroes por un tono irónico que emplea a través del uso de maestros como Botticelli, que ilustran dichos sueños.



Por último, la cuarta sección de la muestra, Basura, presenta una serie de relicarios del siglo XIX que contenían reliquias de santos, los cuales fueron reemplazados por desechos de la tumba de Duchamp y que Barrios se llevó en una visita que realizó en 1983.

¿Dónde y cuándo?

Hasta el 26 de junio. Galería Duque Arango. Carrera 37 n.° 10 A–34, Medellín. Informes: (4) 352-4065.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @The_uptowngirl