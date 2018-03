El artista Marcos Roda presenta ‘Pintando la casa’, en Cero Galería

“Esta exposición representa la conclusión de muchos años de búsqueda tanto en fotografía como en acuarela. Es una especie de retrospectiva icónica. Tengo 62 años y es un proceso que duró ese mismo tiempo”, señala Marcos Roda sobre su exposición ‘Pintando la casa’, que presenta Cero Galería, en Bogotá, por estos días.



Aunque el artista ha trabajado la fotografía y el grabado, esta muestra refleja exclusivamente su dedicación a la acuarela a lo largo de su carrera, de la que se ha valido para develar aquellos paisajes colombianos que le son familiares. Hasta el 30 de abril, el bogotano presenta en Cero Galería una exposición de acuarelas en las que explora la realidad a través de la luz y los colores.

“Siempre he tenido una intención de mostrar esa Colombia en la que vivimos, que no vemos y que creemos no es digna de ser consignada en el arte”, cuenta.

Siempre he tenido una intención de mostrar esa Colombia en la que vivimos, que no vemos y que creemos no es digna de ser consignada en el arte FACEBOOK

TWITTER

Por eso, su exploración artística ha estado marcada por lo que siente y lo que vive, por repensar los colores, la arquitectura y la idiosincrasia de Colombia.



Roda cree que este es un tema recurrente en su trabajo porque, al también ser fotógrafo, siente la necesidad de reflejar la realidad en un momento determinado, entenderla y consignarla en obras que se puedan ver dentro de unos años, para ver cómo fue el país alguna vez.



En estas acuarelas, el surrealismo se manifiesta. “Hay una manipulación de la imagen, no estoy reproduciendo nada, y hay toda una recreación en donde suceden cosas, que a veces no es tan fuerte como hacer expresionismo”, explica.



El artista considera que su pintura es novedosa, pues no se trata de hiperrealismo ni de realismo. “Eso se nota en lo que hago y en mi interés de reflejar una pintura innovadora que parte de la realidad misma”, dice.



En su obra, es evidente que casi siempre lo han acompañado los paisajes rurales. Roda es fiel creyente de que frente al caos de las ciudades, “las zonas rurales son el futuro y nos van a devolver la tranquilidad”.



Además, el artista tiene la idea de que el colombiano no quiere mirar su propia casa o aspectos como la arquitectura y la manera de ser de la gente. “Todo eso lo vemos, pero no participamos de ese mundo. No sé por qué se considera que esos son temas alejados de lo artístico y, en ese sentido, mi intención siempre ha sido hacer un arte que se aleja de lo impuesto, de las modas y de los códigos”.



Acerca de la pintura, Roda reflexiona: “Dicen que el tema no es el objeto pintado sino la pintura misma, y ese es un reto grande, aunque también divertido, a veces satisfactorio y siempre duro, como una etapa de montaña en bicicleta”.



Para el bogotano, la obra debe transmitir algo, pues “no queremos oír música mal hecha ni ver pintura mal pintada. El reto de la pintura es hacer algo novedoso, con un valor estético fuerte”.



Ahora, el artista cree que se decantará por el grabado, técnica de la que es profesor: “Uno acaba y busca hacer otra cosa; en este caso creo que logré resumir todo un pensamiento. De aquí en adelante será un nuevo proceso”.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET