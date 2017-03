Memoria y olvido, en la sexta edición de Experimenta Sur en Bogotá

Hasta el primero de abril se realizará en Bogotá la sexta edición del encuentro Experimenta Sur, liderado por Mapa Teatro, el Goethe-Institut de Colombia y la Fundación Siemens Stiftung.



En esta ocasión, el encuentro se centrará en la temática de ‘Mnemofilia y lotofagia: consumo de memoria y pulsión de olvido’, con una programación que tendrá conferencias, talleres y varias presentaciones.

Este miércoles, en Mapa Teatro, se llevará a cabo la presentación Máquinas de memoria/olvido, para la que se invitaron a cinco expertos de distintas disciplinas.



Los invitados restituirán, desde su perspectiva particular, su relato de un testimonio del conflicto colombiano ante un experto en comisiones de verdad: Alejandro Valencia Villa. Estos testimonios se reproducirán en las máquinas de memoria/olvido (dispositivos audiovisuales, gráficos, sonoros, musicales y performáticos).



Por otra parte, el artista francés Olivier Grossetête, especializado en realizar construcciones utilizando cajas de cartón, presentará su proyecto Montaje del monumento efímero el viernes en la plaza de los Mártires (de 10 a. m. a 6 p. m.).



El artista convocó a más de 200 personas para participar en este proyecto, que se divide en tres etapas: un taller, una jornada de construcción y un día de destrucción, que será el primero de abril, de 10 a. m. a 12 m.



En la jornada de cierre, se destaca la presentación del montaje coreográfico More, More, More... Future, del grupo keniano Estudios Kabako, que se podrá ver en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Bogotá. Esta puesta en escena fue creada por el coreógrafo y bailarín congolés Faustin Linyekula, quien también está dictando el taller ‘More Future’, que finalizará mañana.



Otro de los invitados es el cineasta tailandés Apichat-pong Weerasethakul, quien presentará su película Syndromes and a Century (sábado, 1 p. m., Cinemateca Distrital).



