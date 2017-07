Veintiocho años después de su muerte, Salvador Dalí sale de su tumba

21 de julio 2017 , 04:40 a.m.

Salvador Dalí fue exhumado este jueves para determinar si es el padre biológico de Pilar Abel, una vidente de 61 años que asegura ser la única hija del gran maestro español del surrealismo.

"Finalizan las tareas de extracción de muestras biológicas de los restos mortales de Salvador Dalí. Se cumplen así las diligencias solicitadas por el juzgado de Primera Instancia nº11 de Madrid", indicó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.



Dos horas y media antes, los peritos habían levantado la losa de 1,5 toneladas que cubre la tumba en el Teatro-Museo Dalí de Figueras, la localidad catalana donde nacieron tanto el pintor como la demandante.

La justicia ordenó a finales de junio de la exhumación del artista fallecido a los 84 años, a petición de Pilar Abel.



Según el relato de la vidente, que tiene ciertas lagunas, su madre conoció a Dalí cuando trabajaba como sirvienta en casa de unos amigos del pintor, en el pueblo catalán de Cadaqués, donde éste pasaba largas temporadas en su casa de Port-Lligat.



Tras quedarse embarazada, se casó con otro hombre y meses después nació ella, a quien, con apenas ocho años, su abuela le habría revelado su supuesta identidad.



Su madre le confirmó en 2007 esta historia y, según sostiene Pilar Abel, cuenta con otros

Discreción

Para evitar que se tomaran fotos de la exhumación, las autoridades instalaron cortinas negras alrededor de la cripta y mantuvieron apartados a los numerosos periodistas que cubrían la noticia, así como a las decenas de curiosos que se habían acercado al lugar.



"Impresiona la verdad, se remueven muchas cosas, te viene, al menos a mí personalmente, a la mente el momento del funeral, del entierro" aunque han pasado 28 años, contó la alcaldesa de Figueras, Marta Felip, tras asistir a la exhumación.



Precisó que los forenses habían extraído muestras de dientes y de un hueso de Dalí, tal y como lo había pedido la jueza que se encarga del caso.



"Un día como éste lo vivo con bastante sentimiento, porque me recuerda el día de su muerte", dijo a la AFP Marià Lorca, exalcalde de Figueras que presenció el entierro del artista en 1989 y lo frecuentó los seis últimos años de su vida. Según él, el maestro del surrealismo estaría encantado con el despliegue de este jueves.



"Hoy Dalí lo estaría disfrutando, porque se sentiría como en su ambiente". Algunos vecinos en cambio se mostraron perplejos por el caso. "Él amaba mucho a su mujer" Gala, expareja del poeta francés Paul Eluard, "pero la amaba sin sexo y era un 'voyeur'. Por eso la gente de aquí consideramos que es muy difícil que pueda tener un hijo. Esta mujer yo creo que se ha inventado esta historia para conseguir dinero", dijo a la AFP Lidia, que asegura haber conocido a Dalí con 13 años.



El pintor catalán falleció en Figueras el 23 de enero de 1989 a los 84 años, tras compartir buena parte de su vida con Gala, musa que aparece en muchos de sus cuadros y con la que no tuvo hijos.

Dalí y su patrimonio

Los detalles de la exhumación se divulgarán este viernes en una conferencia de prensa, pero la respuesta a la pregunta de si la pitonisa es hija o no de Dalí no se conocerá hasta dentro de varias semanas.



Las muestras extraídas el jueves se enviarán primero al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid para cotejarlas con el ADN de la demandante, y las pruebas se presentarán finalmente en un juicio previsto para el 18 de septiembre, según detalló Enrique Blánquez, abogado de la demandante.



"Hoy es un momento muy intenso para Pilar; por fin se va a quitar una duda que tenía desde hace mucho tiempo, y está convencida de que el resultado va a ser positivo", dijo el letrado el jueves.



Pilar Abel aseguró, por su parte, que si pierde la demanda seguirá defendiendo su hipótesis. "Digamos que esto no acaba aquí", aseveró.



Si las pruebas le dan la razón, Abel podrá reclamar al menos una cuarta parte de la herencia del pintor, según Blánquez. Esa herencia, que incluye propiedades inmobiliarias y cientos de cuadros, se encuentra enteramente en manos del Estado español, y está gestionada por la Fundación Dalí. El patrimonio de ésta era de casi 400 millones de euros a finales de 2016, según la memoria anual.



