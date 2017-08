Empieza ‘Wayra’ y se lanza el Iberoamericano

En el Chamorro Entertainment City Hall, de Bogotá, comienza este martes la corta temporada del espectáculo argentino Wayra –segunda producción de los creadores de Fuerza Bruta–.

Este montaje, dirigido y concebido por Diqui James, se aleja de las convenciones tradicionales del teatro e invita a sus espectadores a interactuar con la acción, que se inspira en los carnavales populares.



“Lo que hacemos es una experiencia que tiene que ver con el teatro callejero de las fiestas populares, con la celebración y, sobre todo, con la utilización del espacio, porque vos entrás a un lugar donde no hay butacas en donde sentarse o no hay un escenario en donde pase el espectáculo, sino que estás metido dentro del espectáculo, formás parte de parte de él”, le dijo James a EL TIEMPO en una entrevista reciente.



El director añadió que uno de los objetivos de esta pieza es convertirse en una experiencia grupal, por eso, además de la participación del público, también es clave la música compuesta por Gaby Kerpel.



Luego de agotar las presentaciones del 25 y 26 de agosto a las 9:40 p. m., se abrieron dos nuevas funciones del espectáculo para las 7 p. m. de esos dos días.



El estreno del espectáculo también será la excusa para lanzar la edición 2018 del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que se realizará del 16 de marzo al primero de abril.



Luego de la polémica que estalló el año pasado por las denuncias de malos manejos, el Iberoamericano contará con dos nuevos coproductores: TuBoleta y Páramo Presenta, encargada de presentar Wayra en Bogotá. Además, el Festival está trabajando con la banca de inversión Konfigura.



Esta será la edición 16 del festival, el cual fue fundado por Fanny Mikey y Ramiro Osorio y tendrá a Argentina como invitado de honor.



En la programación internacional se destaca el regreso de figuras como el suizo Danieli Finzi Pasca, uno de los creadores más importantes del circo contemporáneo, que presentará Per Te, dedicado a su fallecida esposa Julie Hamelin Finzi.



Además, se le rendirá homenaje al director esloveno Tomaž Pandur, un participante asiduo del Iberoamericano que falleció el año pasado, a sus 53 años.

Funciones

Martes y miércoles, 9:40 p. m.; 25 y 26 de agosto, 7 y 9:40 p. m.; 27 de agosto, 5:40 y 7:30 p. m. En Chamorro Entertainment City Hall. Autopista Norte n.º 153-81. Informes: Tuboleta.com. El Club Vivamos El Tiempo tiene un precio especial para sus socios de 108.000 pesos para las funciones de hoy, mañana, viernes y domingo.