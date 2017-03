Este sábado última función de ‘Outlet & Only’

Increíblemente, dos hombres de teatro muy opuestos se encontraron. Desde lo popular está Primo Rojas. Y en la otra esquina, Germán Quintero.



Los dos sabían de su existencia pero no se conocían y un día hallaron un punto de encuentro: el quehacer teatral.



Así nació Outlet & Only, un montaje que tuvo una temporada buena, pero corta, por los compromisos de ambos, y que este sábado termina en el Teatro ABC, de Bogotá.

Es una producción que desde el humor habla de lo políticamente incorrecto que sucede en el país y en la vida de cada uno, y que fluye también de sus propios recuerdos.



En el escenario se ven lo que los actores han llamado “nuestros saldos teatrales”, con varios de sus personajes en la escena.



“Esta experiencia deja una sensación de incertidumbre y, por otro lado, un alivio de poder expresar desde nuestro oficio una opinión independiente”, dice Quintero.



Crearon el montaje “a partir del placer de conversar, de opinar. No hubo un solo correo o WhatsApp. Fuimos llegando a temas en los cuales no teníamos diferencias… en el que no estábamos de acuerdo los dos, se eliminaba”, agrega Quintero.



Rojas, quien prepara el regreso de su espectáculo Plop, ratifica a Quintero: “El método fue sencillo: dialogando y con la colaboración oportuna y gratificante del Espíritu Santo”.



Y sobre el Only y los outlets vale la pena aclarar: Quintero conoce el primero, popular almacén bogotano, y Rojas ha comprado ropa en los segundos.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO