Antonina Canal llegará al Teatro Colón con 300 bailarinas

La coreógrafa y bailarina Antonina Canal presentará el 19 de mayo, en el Teatro Colón, el espectáculo Sahar, que hace parte de la edición 19 del Festival Internacional de Danza Árabe, Folclor Oriental, Bollywood y Fusión.

El montaje tendrá unos números elocuentes: contará con 300 bailarinas y habrá 600 cambios de vestuarios.



“Nunca habíamos tenido un grupo tan grande. Es la primera vez que nos presentamos en un escenario tan lindo y tan icónico para Colombia”, cuenta Canal, que dirige la academia Prem Shakti.



En el espectáculo habrá invitados internacionales como la bailarina Oxana Baxaeva y el egipcio Mohamed Ghareb. “Es muy raro encontrar a veces hombres que bailan danza sufi, una danza sagrada de Turquía, que consiste en girar como giran los planetas alrededor del Sol”, añade Canal.



En la pieza, que se inscribe en el género de la danza teatro, habrá varias coreografías colectivas, como la de Bollywood y la de los candelabros, que significa la abundancia.

Canal asegura que el reto de tener ese número de bailarines en escena –que representa casi un tercio de la capacidad del Teatro Colón–, se sortea gracias a un enorme trabajo en equipo.



“Son 20 años de crecimiento personal en la danza, que me apasiona. En mi academia no solamente aprendemos la técnica, hay todo un trabajo de empoderamiento, de autoestima, tenemos en el escenario niños de 4 años hasta señoras de 78”, expone Canal, quien recientemente lanzó su libro Sí puedo y es fácil.



La artista cuenta que se enamoró de la danza árabe no solo por su potencia estética, sino por su significado sagrado y su sentido filosófico. Por eso empezó a ir a Egipto y a India para profundizar sus conocimientos.



“Además de ser el baile más sensual y femenino, también tiene un significado muy espiritual. Por ejemplo, la danza de los siete velos es la danza siete chakras, es una máscara de velos que se cae hasta dejar ver el alma”, asegura la artista.

Dónde y cuándo

‘Sahar’: 19 de mayo, 4 y 7 p.m. 20 de mayo, talleres internacionales. Teatro Colón. Calle 10 n.° 5-32. Informes: TuBoleta.como y www.premshakti.co.



