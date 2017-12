‘Vivir del arte es más un mito romantizado que una realidad’

Los inicios de Juan David Laserna como artista estuvieron ligados a la pintura, hasta que empezó a diversificar su práctica y a explorar otros medios como la fotografía, la escultura y el video, desde que se graduó de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional, en 2004.



Esa exploración duró 10 años, el mismo tiempo que estuvo alejado de la pintura, a la que volvió gracias a su proyecto ‘Set’, con el que acaba de ganar la novena edición del importante premio de arte Luis Caballero, que entrega Idartes.



Pero ese regreso a lo pictórico no fue casualidad: Laserna tenía ganas de encontrar una excusa que lo acercara a sus inicios y a la pintura hiperrealista.

“Cuando se estrenó la serie ‘Escobar, el patrón del mal’, sentí que estaba pasando algo importante con la imitación, pues la televisión se había metido en el esfuerzo de hacer una serie que pareciera documental, tratando de imitar a la prensa y los noticieros; se estaba haciendo hiperrealismo”, cuenta.



Fue así como se dio a la tarea de reproducir en pintura algunas escenas de la serie, gracias a los archivos de fotofija brindados por el fotógrafo Héctor Álvarez, para luego pintar un total de 17.



Laserna aclara que el proyecto no se trata de Pablo Escobar, el cartel de Medellín o la guerra en sí misma, sino la manera como la televisión participa en la construcción del relato histórico y cómo la sociedad interviene en ese diálogo.

Frente a este galardón y el estímulo de 40 millones de pesos que recibirá, Laserna, bogotano residente en Medellín, expresa que el premio le puede dar mayor legitimidad en su trabajo como artista y ante los diferentes agentes del arte.



Además, cree que el 2018 será de tranquilidad y que no deberá preocuparse por salir a buscar trabajo, sino que podrá dedicarse “a lo suyo”, en medio de la difícil situación para los artistas.



“Como todos los artistas de mi generación, he hecho un poco de todo. Uno entiende rápidamente que vivir del arte es más un mito que una realidad económica. Tal vez el uno por ciento de nosotros vive de la venta continua de sus obras: nadie cubre sus gastos con el mercado del arte”, cuenta.



Laserna, quien se ha dedicado a diferentes actividades, también considera que la vida en el arte no se reduce solo a una persona que se sienta a hacer una obra para luego venderla.



“Los artistas son investigadores, un poco sociólogos, antropólogos e historiadores. Es parte de entender que su figura no es esa que uno se imagina cuando piensa en Fernando Botero, por ejemplo. Es algo distinto”.



Sobre el trabajo del maestro antioqueño, Laserna admite que miró mucho sus obras, con el fin de descubrirlo técnicamente y entender un poco qué es lo que hace que un cuadro sea bueno o malo, “porque creo que en general sus cuadros son muy buenos, aunque uno se aburra con ellos”.



En cuanto a esto último, agrega que “cuando uno es más joven hay algo en el medio que lo enseña a no querer a Botero, pues representa al artista moderno que nunca sale de su estilo, que nunca se daría el espacio para hacer una obra en video, porque para él seguramente sería terrible. Cree mucho en la disciplina de la pintura y en el dibujo (...) es su derecho y es su lógica”.



La constante de los artistas contemporáneos es atreverse a experimentar y curiosear, incluso con técnicas que no han intentado. Por eso, explica que en su trabajo la pintura se va a esconder por un tiempo, con el ánimo de hacer un giro en medios y en perspectiva.



Sobre la apertura de la Galería Santa Fe, de la que hará parte al ser ganador del premio, dice que resulta perfecto que este lugar artístico comparta espacio con el Colegio La Concordia, pues “hace años estoy pensando en un proyecto de fotografía que tiene que ver con colegios y con el imaginario de la igualdad”.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

EL TIEMPO

En Twitter: @The_uptowngirl