‘Los latinos tenemos que luchar por nuestros derechos’: John Leguizamo

La noche del domingo 10 de junio fue un maratón para el actor de origen colombiano John Leguizamo. Era la ceremonia de entrega de los premios Tony, que reconocen lo mejor de la industria del teatro de Broadway, y Leguizamo no solo estaba nominado en la categoría de mejor obra por 'Latin History for Morons' –que nació porque a su hijo lo estaban matoneando por su ascendencia latina–, sino que recibió un premio especial en reconocimiento a su carrera en el teatro de Nueva York.

“Fue muy intenso... Además estaba preocupado por la regla de noventa segundos de los discursos de aceptación, yo sabía que iba a sobrepasar los límites”, cuenta Leguizamo.



Y así fue, pues cuando subió al escenario para recibir el reconocimiento, el actor nacido en Bogotá habló cerca de cuatro minutos. Su discurso estuvo lleno de ese humor de ‘autoparodia’ con el que cimentó su carrera: “Soy un inmigrante, pero no un animal, aunque creo que huelo como uno esta noche porque estoy un poco nervioso”, dijo.



En ese emotivo monólogo, el artista recordó a los 1.500 niños que han sido separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México y a las 4.645 personas que murieron en Puerto Rico por el huracán María.



En su discurso usted aseguró que el teatro lo salvó. ¿Cómo lo salvó?

Porque en muchas maneras me dio un lugar para expresarme al máximo sin censura, sin medirme, sin ser ‘sanitario corporativamente’. Podía decir y ser lo que realmente soy, y eso me dio la esperanza y el poder de seguir contra viento y marea, porque sabía que había un público para lo que yo pensaba que solo me atraía a mí. Así que tuve el valor para concentrarme en ser creativo y no autodestructivo ni autosabotearme.



¿Qué significó ese Tony especial?

Fue muy importante porque probó que mi trabajo y mi escritura influenciaron la cultura de Estados Unidos, su comedia y su dramaturgia; que mi experimento en escena con autobiografía se había convertido en un género en el teatro norteamericano. Y también, que mi humor era más negro, mucho más real y crudo que el que se había presentado en la comedia americana, que era muy seguro, ficticio y amplio.

La nominación para ‘Latin History for Morons’ demuestra que la pieza logró un impacto profundo en Broadway...

Sí, porque antes de mis obras, como Freak, Sexaholix y Ghetto Klown, no hacía teatro autobiográfico. Me anoté en todo un nuevo género que ahora es la norma. Espero que Latin History... haga lo mismo para nuestras contribuciones (de los latinos) en Estados Unidos y cambie los libros de historia y los programas de TV.



¿Cómo es ser latino en Estados Unidos en este momento específico y con este presidente?

Nuestro silencio no nos esconderá. No necesitamos que la gente se sienta cómoda con nosotros, necesitamos ser ruidosos y luchar por nuestros derechos como seres humanos en este país. Somos los menos representados, somos casi el 20 por ciento de la población de Estados Unidos, gastamos casi 1,5 trillones de dólares en poder adquisitivo, y aun así estamos infravalorados políticamente e insuficientemente representados. Menos del 1 por ciento de las oficinas gubernamentales tienen latinos, somos menos del 3 por ciento en todos los medios. Yo quiero que todas las estrellas, atletas, escritores, intelectuales, expertos y los latinos trabajadores se unan para enfrentarse a esta administración y luchen por la igualdad de nuestros derechos ante los ojos de la ley.



¿Por qué cree que el teatro se ha convertido en una plataforma para las minorías en EE. UU.?

Porque aquí no hay guardianes, nadie tiene que aprobar mi historia o mi contenido... Escribo lo que quiero, solo tengo que reunir 3 o 4 millones de dólares para producirlo, porque los teatros solo son para arrendar, y todo el mundo en Nueva York sabe que los latinos quieren verse a sí mismos y pueden pagar precios irrazonables para ver algo latino.

¿Cómo fue esa noche en la que su hijo vio su obra?

Estaba preocupado porque es muy joven, y poner su historia ahí afuera era una proposición muy peligrosa. No quiero que salga herido o se confunda por esto, mi trabajo como padre es proteger a mis hijos, y estaba haciendo algo que creía que era importante que vieran los niños latinos de Estados Unidos, pero sacrificando la privacidad de mi hijo. Pero él estuvo tranquilo, riéndose a carcajadas, y, de hecho, al final tenía algunas notas para mí.



¿Cuál ha sido la reacción más impactante que ha generado el montaje?

Creo que fue cuando mi prima vino a verla; había acabado de perder a su hijo por matoneo, así que esperaba que mi obra la ayudara a sanar. Ella es una mujer hermosa y poderosa, y también quería rendirle un tributo a su hijo. Y hay muchos niños latinos que se suicidan por matoneo, quiero que esa epidemia se detenga.



¿Hollywood puede borrar esos estereotipos latinos que aún vemos en el cine y en la televisión?

Tienen que hacerlo, ojalá más temprano que tarde. Son unos dinosaurios viejos que se mueven muy lento para adaptarse a las épocas, pero la televisión y el teatro se están adaptando rápido para contar nuevas narrativas acerca de los latinos, en las que estamos representados en la manera compleja y completa como realmente somos.

YHONATAN LOAIZA GRISALES

EL TIEMPO

En Twitter: @YhoLoaiza