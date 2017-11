Martín de Francisco y Santiago Moure hablan sobre su estilo de comedia

Palabras como ‘iguazo’ y ‘Chibchombia’ (para referirse a Colombia) y personajes como Doña Anciana y el Cerdo son producto del humor irreverente que Martín de Francisco y Santiago Moure consolidaron desde su debut, hace 23 años, en el programa de televisión La tele.

Aunque se han separado y luego vuelto a reunir, y han pasado por la radio, la animación –con El siguiente programa– y el teatro, con Un Sit Down Tragedy, conservan esa mirada crítica del país. Moure y De Francisco retornaron recientemente a televisión con La tele letal (lunes 9 p. m. por el canal Red+ de Claro), en el cual han tenido invitados que van desde Humberto de la Calle hasta María Fernanda Cabal.



Por eso, el pasado viernes empezaron en el Teatro ABC una nueva temporada de Un Sit Down Tragedy, en la que ponen su lupa en la actualidad nacional y aprovechan para ironizar sobre sus propias vidas y carreras. En estas funciones tienen un invitado especial: Juan David Traslaviño, un actor de baja estatura.



¿Cómo ha evolucionado su humor?



Santiago Moure (S. M.): Ha evolucionado en la medida en que nosotros hemos envejecido y por la mella que los años han hecho en nosotros. De eso es precisamente de lo que se trata la obra, de ver cómo en 23 años las cosas que nos rodean siguen siendo las mismas –la farándula, la política–, pero las percepciones que tenemos han cambiado porque hemos cambiado con los años.



Martín de Francisco (M. F.): En la obra se mantiene la esencia; hablamos mucho de lo que nos pasa a nosotros, de lo que hemos vivido, y Santiago me hace como un psicoanálisis y juzga un poco lo que me ha pasado. Entonces, tiene que ver con la burla de lo que es Colombia y su clase política, y también es una burla a lo que nosotros somos: nuestra vida, a pesar de lo dramática que puede ser, siempre es como una comedia cuando uno toma cierta distancia y juzga lo que ha vivido y cómo ha reaccionado.

¿Es más difícil hacer comedia? Parece que ahora todo debe ser políticamente correcto...



S. M.: Sí, ahora todo es más difícil. Veo que lo políticamente correcto es una especie de censura previa, arropar lo que se dice o lo que se hace como políticamente correcto o no pone unos límites previos. Y también el hecho de ejercer el humor se complica ahora que hay tantas fuentes. Ahora todo esto de las redes le permite a uno tener un abanico más amplio para escoger sus fuentes de humor; antes era más fácil porque todo era más parroquial, más provinciano, con menos referentes...



M. F.: Los eufemismos y lo políticamente correcto siempre han estado presentes en Colombia. Lo que sí me parece que debe ser más rudo es la crítica política o hacia la gente que tiene más poder. Ese es el blanco de burlas, no cualquier persona que de verdad no le hace tanto daño a un país o a la sociedad. Hay que enfocarse en eso, o en uno mismo también, pero no agarrar, por ejemplo, un actor por ahí y volverlo añicos.



En esta temporada tienen como invitado a Juan David Traslaviña, una persona, según él, en “condición de pequeñez”



S. M.: Es un personaje que aparece al final de la obra, y en ese orden tiene una participación directamente proporcional a su medida, que es muy pequeña. Hace parte de esos fantasmas con los que nosotros vivimos obsesionados, que son Cerdo, doña Anciana y el Enano, de esos demonios que nos habitan: la vejez, la ignorancia y la enfermedad.



¿Cómo ha sido la experiencia de regresar a la televisión?



S. M.: Teníamos miedo por lo que decía antes, ahora hay más fuentes y referencias. Y lo que nos sorprende es que nuestro más grueso y nutrido auditorio son los millennials, la gente entre 18 y 34 años, cosa que es interesante. Hay una frase que siempre digo: “Nuestro objetivo siempre ha sido el fracaso”, y en este caso volvimos a fracasar en el intento.



Han tenido invitados de todas las corrientes políticas...



M. F.: Digamos que los políticos, ahora que están en campaña, van a lo que sea, pero hay que aprovechar eso, y es bueno que la gente vaya viendo cómo le parece cada candidato. La idea es tener la mayor cantidad y otros personajes, no solamente políticos.

