Beckett, el maestro de la tragicomedia

Para el escritor Joe Broderick, las obras del dramaturgo irlandés Samuel Beckett tienen la particular capacidad de cambiar la percepción de la vida y la muerte. Incluso sus obras (escribió prosa y teatro) logran dialogar con sus lectores o espectadores.



“La de Beckett es una voz hablando, y aun sus prosas están escritas en primera persona”, dice Broderick, quien presentará en el Festival El Anhelo, dedicado al irlandés, dos monólogos: Primer amor y La última cinta de Krapp.

Además de protagonizarlas, el artista también tradujo al español estas dos piezas y asegura que La última cinta de Krapp es su obra favorita de Beckett.



“Me he metido tanto en el personaje que lo amo y amo la obra también porque es la única donde hay cosas explícitamente autobiográficas de Beckett... Conozco mucho la vida de Beckett y lo quiero mucho, lo siento como una persona cercana, me siento muy identificado con él”, asegura Broderick, quien también escribió una biografía del autor.



La pieza es un interesante ejercicio escénico, ya que su protagonista, Krapp, tiene la costumbre de escuchar en su cumpleaños viejas cintas en las que grabó sus preocupaciones de cada año. En la obra, Broderick actúa más con gestos que con palabras, reaccionando a lo que escucha en cada una de las grabaciones.



“Es una cosa que requiere de muchísima atención por parte del público porque es una obra muy enigmática, que entrega la vida del personaje en fragmentos. Entonces uno está cosiendo los fragmentos mentalmente mientras los oye”, añade.



Primer amor es un cuento que Beckett escribió en 1946, cuando regresó a Francia después de la guerra.



Broderick, quien montó el texto con la dirección de Manolo Orjuela, dice que es más asequible que La última cinta de Krapp.



El protagonista de Primer amor es un anciano que rememora detalles de una compleja relación que tuvo con una mujer.



“Lo que a mí me fascina más que nada en Beckett es su manera de captar lo trágico y lo cómico en el mismo instante, en las mismas palabras. Uno no sabe si debería llorar o reírse, y no resiste la tentación de reír”, asegura Broderick.



El festival, organizado por el grupo El Anhelo del Salmón y que se realizará del 13 al 22 de abril en La Factoría de L’Explose, también presentará el gran clásico de Beckett: Esperando a Godot, dirigido por el canadiense Everett Dixon.



Camilo Carvajal y Gadiel López encarnan a Didí y Gogó, dos entrañables vagabundos que mientras aguardan la llegada de su amigo entran en profundas reflexiones existenciales.



“Beckett realmente era un autor dedicado a las letras y nadie lo conocía hasta que, como un ejercicio, como un descanso de sus obras más exigentes, como Molloy y Malone muere, se puso a escribir en un cuaderno esta obra casi sin tachas, sin cambiar una palabra, y resultó la más popular de todas”, argumenta Broderick.



Esta versión, que se estrenó en el 2009, establecía conexiones entre la historia original y la situación social de Colombia, ya que Didí y Gogó reflejaban aspectos del desplazamiento.



“Siendo jóvenes, captan el ambiente de la vejez. Es un logro muy admirable, ellos cogieron justamente ese punto difícil entre la risa y las lágrimas, y mantienen el espíritu de la obra”, finaliza Broderick.

Otras obras del festival



Además de ‘Primer amor’, ‘La última cinta de Krapp’ y ‘Esperando a Godot’, el festival también presentará ‘Grises’, versión gestual de ‘Actos sin palabras II’, dirigida por Juan Carlos Agudelo. También se podrá ver ‘Actos sin palabras II’, coproducción entre los grupos caleños Sensibus y La Máscara. La programación se complementará con una lectura de piezas cortas de Beckett a cargo de Aída Morales y Vanessa Tamayo.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento