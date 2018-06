El Museo de Arte Moderno de Bogotá volverá a tener curador en jefe

Desde la salida de María Elvira Ardila como curadora permanente del Museo de Arte Moderno de Bogotá en 2016 –luego de 14 años–, las invitaciones a curadores externos se volvieron claves para sacar adelante las exposiciones junto a un equipo conformado por una museógrafa, una investigadora y una pasante.

Aunque para Claudia Hakim, su directora, esta dinámica le ha dado un aire fresco al museo, es importante que exista un curador interno que conozca la colección del MamBo, como siempre ha ocurrido (ver línea de tiempo) y la pueda aplicar a las muestras y esté involucrado con el desarrollo de las publicaciones.

Todavía no tenemos plata para el museo. Pero ahora tenemos un benefactor que nos va a apoyar durante un año FACEBOOK

TWITTER

Por eso, decidieron abrir nuevamente esta vacante por medio de una convocatoria pública nacional, que irá hasta el 30 de junio. “No lo habíamos hecho porque no teníamos cómo pagarle. En sí, todavía no tenemos plata para el museo. Pero ahora tenemos un benefactor que nos va a apoyar durante un año”, cuenta Hakim.



La directora aclara que el cambio no se debe a las fuertes críticas que ha recibido el museo por su curaduría, sino a razones estrictamente económicas. “Las exposiciones anteriores a cargo de curadores externos fueron excelentes. Internamente, hay problemas que no se pueden solucionar solo por la crítica”.



La idea es que el nuevo curador trace un plan general a cinco años para que haya coherencia entre las exposiciones y un diálogo a lo largo del tiempo.



En cuanto a los requisitos, Hakim dice que “tiene que ser un profesional en arte o historia del arte, antropología y algunas ciencias humanas afines al arte, con mínimo seis años de experiencia como curador o en cargos de gestión cultural y liderazgo”.

Las bases se pueden consultar en www.mambogota.com/actividad/el-mambo-busca-curador-jefe/.

¿Quiénes han sido curadores del MamBo?

Eduardo Serrano. 1974-1994. Foto: Néstor Gómez. CEET Carmen María Jaramillo. 1994-1998. Foto: Juan Manuel Vargas. CEET Álvaro Medina. 1998-2001. Foto: Néstor Gómez. CEET Ana María Lozano. 2001-2003. Foto: Claudia Rubio. CEET María Elvira Ardila. 2003-2016. Foto: Néstor Gómez. CEET

LAURA GUZMÁN DÍAZ

Cultura y Entrenimiento

En Twitter: @The_uptowngirl