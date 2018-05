Grafiti, no fuerces y por qué / El lenguaje en el tiempo

Citas: “El evento con sus pintadas al estilo grafitti rindió tributo a los picós” (Publimetro), “En Circo Terraza habrá muestras de graffiti” (La República), “No podría describir los grafiti” (novela Los divinos).

Comentario: Durante mucho tiempo la Academia aconsejó cambiar la palabra italiana graffiti por vocablos españoles como letrero, pintada, mural..., pero hace un par de décadas bajó la guardia con la opción grafito, más cercana al italianismo, pero ya asentada con otro significado en nuestra lengua, ‘carbón de lápiz’. Entre tanto, el fenómeno cultural que en un comienzo no era más que un letrero ingenioso se convirtió poco a poco en obra pictórica de atracción turística, que necesitaba su propio nombre. Por eso, la Academia adaptó en los últimos años el italianismo graffiti, con doble f, a nuestro idioma, con una sola f, grafiti. Cabe aclarar que en el idioma de Dante el singular es graffito, y el plural, graffiti, mientras que en el de Cervantes, el singular es grafiti, y el plural, grafitis, como pasa con espagueti, singular, y espaguetis, plural, que vienen del italiano, spaghetto, singular, y spaghetti, plural. Finalmente, las adaptaciones léxicas deben acomodarse a la morfología propia del idioma que las hace. Además de grafiti, como ‘obra pictórica, sobre pared, en lugar público’, el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, registra también grafitero, como ‘persona que hace grafitis’.

No fuerces la voz

Cita: “Es muy importante que no forces la voz” (La voz kids).



Comentario: El verbo forzar es irregular, ya que su raíz (for-) se diptonga (fuer-) en el presente de indicativo, “Siempre fuerzas la voz”, y de subjuntivo, “Que no fuerces la voz”. Esta irregularidad es la misma que se presenta en los verbos colar, volcar y contar, “No se cuele en TransMilenio” (no “no se cole”), “No vuelque la arena” (no “no volque”), “Todavía no cuente la plata” (no “no conte”).

No tienen por qué

Cita: “Ellos ya decidieron el candidato que les gusta, pero no tienen porqué decidir el que le gusta a usted” (aviso).



Comentario: Para evitar la confusión entre por qué, separado, y porqué, pegado, cabe usar el recurso que aquí se explica: Si se puede agregar razón, es separado, “No tienen por qué decidir” = “No tienen por qué razón decidir”. Esto funciona tanto cuando es pregunta, “¿Sabe por qué no vino?” = “¿Sabe por qué razón no vino?”, como cuando no lo es, “Nadie sabe por qué no vino” = “Nadie sabe por qué razón no vino”. En cambio, porqué, pegado, no admite esa adición, pues porqué es sinónimo de razón, “Explíquenos el porqué de su decisión”= “Explíquenos la razón de su decisión”.



FERNANDO ÁVILA@fernandoavila52