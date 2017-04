El 'Guernica': 80 años de ser un símbolo pacifista

Desde que Picasso lo pintó en 1937 por encargo del Gobierno de la II República para el pabellón de la Expo en París, el 'Guernica', tras un periplo por el mundo hasta que llegó a Madrid en 1981, se ha convertido en el grito antibelicista más famoso del siglo XX, y ahora cumple 80 años.

La cifra es un acontecimiento histórico y el Museo Reina Sofía, donde reposa desde 1992 este mural, un icono universal, celebra con una exposición que se abrirá al público este martes 4 de abril con el título: 'Piedad y terror en Picasso: el camino a

Guernica'.



A pesar de que este tesoro es un mural frágil, con algunas "fisuras" y "zonas de desprendimiento" pero "no se restaurará", afirmó Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía.



Durante la presentación de la muestra, el funcionario señaló que en ningún caso se va a restaurar el "Guernica". "Solo estamos estudiando la posibilidad retirar el barniz que se le puso cuando llegó al Museo Reina Sofía en 1992".



En la exposición, que estará abierta hasta el próximo 4 de septiembre, se pueden contemplar cerca de 150 obras maestras del artista procedentes de los fondos de la colección del museo y de más de treinta instituciones de todo el mundo. Entre ellas el Museo Picasso y el Centro Georges Pompidou, de París; la Tate Modern, de Londres; el MoMA y el Metropolitan, de Nueva York, o la Fundación Beyeler, de Basilea (Suiza).





La historia de la obra



El cuadro no representa únicamente el bombardeo de Guernica, sino que es el símbolo de la tragedia de la guerra, donde todo es violencia, horror, dolor, gritos mudos, cuerpos mutilados y donde una madre, al lado de un toro, llora llevando al hijo muerto en sus brazos, en medio de las llamas.



Picasso, en una entrevista publicada el 13 de marzo de 1945 en la revista estadounidense 'New Masses', avala esta idea al afirmar sobre el simbolismo del cuadro: "El toro no es el fascismo, aunque sí la brutalidad y la oscuridad". Más explícito fue cuando, durante su realización, manifestó: "En la pintura mural en la que estoy trabajando, y que titularé 'Guernica', y en todas mis obras, expreso claramente mi repulsión hacia la casta militar, que ha sumido a España en un océano de dolor y muerte".



Tras su paso por el pabellón para el pabellón español de la Expo parisiense, el 'Guernica' emprendió viaje a Noruega, Dinamarca y Suecia, luego a Londres y después, en 1939, por deseo de Picasso fue a Estados Unidos a bordo del buque "Normandie" y se exhibió en Nueva York, San Francisco y Chicago para volver al MoMA de Nueva York.



En este museo se quedó por el deseo del pintor, que pidió en 1958 que no se moviera más. En septiembre de 1981 llegó finalmente a Madrid y fue instalado en el Casón del Buen Retiro. Se expuso por primera vez el 25 de octubre de 1981. Once años después, el 26 de julio de 1992, el cuadro fue trasladado al Museo de Arte Reina Sofía, donde permanece desde entonces, aunque algunas que otras posturas, como la del director del Prado, Miguel Zugaza defienden que la obra debía de estar en el Prado.



EFE