La nueva tonada de ‘El flautista de Hamelín’

Inspirada en la popular leyenda alemana, en el Teatro Nacional La Castellana se está presentando la obra infantil El flautista de Hamelín, que estará en temporada los domingos hasta el 2 de julio.

Esta producción, que hace parte del ciclo Domingos en familia del Teatro Nacional, es dirigida por el actor Christian Ballesteros, egresado de la Escuela del Teatro Libre, quien ha actuado en obras como Ositos de goma, El amor de las luciérnagas y Macbeth.



La pieza se basa en la adaptación de la historia que realizó Boris Akiba de Greiff, que pone de relieve el aspecto juguetón de la historia, especialmente con la personificación de los roedores.



Fiel al relato original, el conflicto se centra en una extraña invasión de ratas que aqueja a la ciudad de Hamelín. El alcalde y el secretario deciden contratar a un alquimista que cobra una fortuna, pero no logra solucionar la crisis.



Finalmente, aceptan los servicios del famoso flautista, que logra hipnotizar a los animales con el sonido de su instrumento, pero no acepta que no le cumplan sus condiciones.



El actor Fernando Botero García interpreta tanto al maestro alquimista como al flautista, mientras que Michael Celis encarna al alcalde.



En la parte de la propuesta escenográfica, el espectáculo utiliza un dispositivo de proyecciones para ir cambiando los diferentes ambientes en los que se desarrolla el relato.

¿Dónde y cuándo?

Domingos, 11:30 a. m. Teatro Nacional La Castellana. Calle 95 n.° 47-15, Bogotá. Tel.: 795-7457. Boletas: 14.050 y 26.550 pesos.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO