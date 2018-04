El Iberoamericano de Teatro superó los 250.000 espectadores

Desde mucho antes del 16 de marzo, el día en que comenzó el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, estaba establecido un término clave: este sería un festival de transición, pues se asumió un nuevo modelo en el que participaron TuBoleta, Páramo Presenta y la banca de inversión Konfigura.



Después de 17 días de programación y 211 funciones, la fórmula deja un balance de 200.000 espectadores en obras de sala y unos 50.000 más en los montajes callejeros, según la organización.

El telón se bajó anoche, en el lago del parque Simón Bolívar de Bogotá, con la presentación del espectáculo francés ‘Water Fools’.

Imagen del espectáculo ‘Water Fools’. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

“Sí. Fue un festival de transición, pero pasamos la prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que nos volvemos a ver en el 2020”, dice Anamarta de Pizarro, quien estuvo encargada de la curaduría.



En la parte artística, De Pizarro destaca la programación compacta, que cumplió los objetivos de las líneas editoriales: jóvenes directores destacados, como el mexicano David Gaitán, con la obra ‘Enemigo del pueblo’, y la británica Suzanne Andrade, de ‘Golem’; el papel de las nuevas tecnologías en el teatro, que se apreció con la demoledora ‘Spam’, de Rafael Spregelburd; y los problemas de Europa, que la obra eslovena ‘Our Violence, Your Violence’ mostró de forma descarnada.



Para el crítico teatral de EL TIEMPO, Alberto Sanabria, algunos desaciertos del festival fueron no haber contado con una cara visible que le contase al público sobre la programación, el alto precio de la boletería, “que se convirtió en un factor excluyente”, y obras como la española ‘Pinocchio’, “un espectáculo pobre desde donde se lo mire”. Entre los aciertos, destaca las obras mexicanas ‘La desobediencia de Marte y Enemigo del pueblo’; así como la programación de danza, con ‘Afrogitano’ y ‘Zaguán y Alento’, de España, y ‘Symphony of Sorrowful Songs: un homenaje a Tomaz Pandur’, de Eslovenia.



El invitado de honor fue Argentina, que presentó nueve obras, entre las que quedaron para la memoria Terrenal. ‘Pequeño misterio ácrata’, de Mauricio Kartún, y ‘Todas las canciones de amor’, con la poderosa interpretación de Marilú Marini.



Otro de los puntos altos fue la programación de calle, a cargo de Misael Torres, que constó de 100 funciones gratuitas con gran afluencia de público.



“Hubo obras maravillosas como ‘Terrenal’, ‘Enemigo del pueblo’, ‘Spam’ y ‘Macbettu’; con que haya montajes de ese nivel ya el festival se salva. También hubo otras que no llenaron la expectativa, como ‘Eva Perón’, ‘Medea’ y ‘Los monstruos’ ”, comenta el director y dramaturgo Alejandro González Puche, que con su grupo, el Laboratorio Escénico Univalle, presentó en el festival ‘El idiota de Chernóbil’.



El director además señala uno de los puntos más controversiales de esta edición: la negativa de varios grupos colombianos a participar bajo las condiciones que planteó el nuevo modelo. “Se notó la ausencia masiva del teatro y de los artistas colombianos, pero aplaudimos que el festival se siga realizando”, dice González.



El Iberoamericano contó con seis grupos de distintas partes del país y 12 más bogotanos, que se seleccionaron a través de una convocatoria distrital pública, que generó gran disconformidad. De hecho, de forma paralela se realizaron varios certámenes de teatro, como el Alternativo, que dirige Patricia Ariza. Además, grupos como La Maldita Vanidad, Teatro Petra y La Congregación y teatros como Casa E diseñaron una programación distinta.



“Necesitamos del apoyo oficial, pero que ese apoyo no signifique partir de esa manera el festival, que fue lo que sucedió. Hubo una muy buena selección de Bogotá, y de los nacionales también, el público asistió masivamente, casi todas superaron el 80 por ciento de ocupación. Yo sí espero que en dos años sea el festival el que haga la selección, porque deben tener una autonomía en la programación”, enfatiza De Pizarro.



Hacia el futuro, la organización del festival queda con la responsabilidad de liquidar las deudas que tiene pendientes con sus acreedores de ediciones anteriores.



