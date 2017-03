'Fuerza Bruta', un espectáculo de teatro para los sentidos

28 de marzo 2017 , 11:01 a.m.

28 de marzo 2017 , 11:01 a.m.

'Fuerza Bruta' es una experiencia de teatro dinámica y de inmersión, que invita a quebrar el sometimiento intelectual y del lenguaje, usando todos los medios disponibles para estimular la sensibilidad del espectador.

El montaje argentino no tiene hilo conductor ni gira en torno a un tema particular, y es por ello que no se le puede clasificar dentro de un genero específico del teatro. Se vale de luces, sonidos, actores, acróbatas, bailarines y múltiples escenarios dispuestos por todo el espacio, para involucrar al público en un 'viaje' sensorial, capaz de llevar a otro nivel sus pensamientos y emociones.



Durante la función, los asistentes se sumergen en un espectáculo

360° con efectos visuales alucinantes: un hombre en una gigante cinta de correr, atravesando una serie de paredes móviles; intérpretes en suspensión en el aire, y mujeres mági­cas bailando arriba de la audiencia.



En esta ocasión, 'Fuerza Bruta' aterriza en dos ciudades colombianas: Medellín (del 9 al 13 de agosto) y Bogotá (23 al 27 de agosto), ambos en Chamorro Entertainment City Hall (Carmel Club en Bogotá y Club el Rodeo en Medellín).



Las fechas y precios de boletería se anunciarán en los próximos días, sin embargo desde ya los interesados pueden inscribirse para asegurar su entrada en preventa oficial en: www.fuerzabrutaencolombia.com