Viaje a la otra cara de Rusia: su grandeza cultural

Desde que nació, Mijaíl Piotrovski parecía tener su destino escrito en la frente. No fue un niño común y corriente. En lugar de juguetes comunes Piotrovski creció corriendo por los “infinitos” pasillos de un palacio y su compañía eran artistas como Tiziano, Rafael, Da Vinci y Miguel Ángel. Su padre, Boris Piotrovski lo llevaba a su trabajo, en el fastuoso Museo del Hermitage (San Petersburgo), que dirigió durante 26 años.

El profesor Mijaíl le siguió sus pasos y justamente este año cumple también 26 al frente de una de las colecciones de arte más admiradas del planeta, iniciada por la emperatriz Catalina La Grande a mediados del siglo XVIII. De allí que el director anote, con modestia, que a los funcionarios de esta pinacoteca tienen el trabajo más feliz del mundo y encima de eso les pagan.



Es el propio Mijaíl Piotrovski quien se encarga de llevar de la mano a los espectadores del documental 'Hermitage revelado', que llega este puente festivo a algunas salas de cine del país. A esta producción le seguirán otras dos, Fabergé y Revolución, en agosto y septiembre, que completan la mirada integral sobre el legado ruso.



Y como si se tratara de un flash back en la vida Piotrovski, la directora inglesa Margy Kinmonth apela a un menor que recorre el museo durante todo el documental, como una metáfora que invita, de paso, a todo el que ingrese a su interior, a hacerlo con los ojos maravillados de un niño.



En conversación con EL TIEMPO, Kinmonth contó que al principio el equipo de producción sintió temor de que hubiera algún menor que pudiera servir como el eje narrativo de la trama.



“Pero encontré a este hermoso niño que era perfecto. Lo filmamos un día en que el público no estaba allí, usamos un Steadicam y lo seguimos mientras subía y bajaba corriendo la escalera, bailando y jugando con dagas. Fue muy hermoso y natural. Era un punto de vista que quería tener y se convierte en la historia del director, que ahora tiene más de 70 años”.



De esta manera, el documental es un viaje por las colecciones de pintura, escultura, joyas y mobiliarios que acoge este palacio, donde vivía la emperatriz, famosa por su obsesión por comprar lotes completos de colecciones famosas de arte. Quería que la realeza rusa estuviera a la altura de la europea. No contenta con igualarlos, podría decirse que los superó. El Hermitage acoge en 200 salas una colección de tres millones de piezas.



Ese fue, precisamente, uno de los grandes desafíos que enfrentó la directora: “¿qué escoger?”. En conversaciones con el Director lograron seleccionar cien objetos que fueran muy representativos de los tesoros de este palacio.



“Algunos artículos eran obvios, como la colección de Catalina la Grande, que tiene hermosos camafeos y su colección de piedras preciosas, que se conserva en estos hermosos gabinetes que no están abiertos al público”, explica Kinmonth.



Entre los objetos más desafiantes para filmar, anota la directora, se encuentra la alfombra más antigua del mundo. “Tiene que mantenerse en la oscuridad para que no se desvanezca –explica–. Fue hecha por una tribu nómada en Siberia, donde fue preservada por las heladas hasta que se descubrió durante el proceso de calentamiento global”.



De las bodegas privadas se sacaron, incluso, vestidos de gala que dan cuenta de la opulencia como vivía Catalina la Grande.



Y para imprimirle ese toque anecdótico, Kinmonth le sigue el rastro con toda su producción hasta Estados Unidos a la pintora San Jorge y el dragón, de Rafael, que reposa en la Galería Nacional de Arte de Washington.



“Ese cuadro fue vendido por Stalin, junto con muchos otros, que se ofertaron muy baratos para comprar tractores”, explica la directora.



Sin duda, la colaboración de Mijaíl Piotrovski es determinante, a lo largo de la producción, para lograr una narrativa familiar de este viaje recomendado.

“Él es maravilloso. Es un muy buen director y es un buen ejemplo para la comunidad de museos cuando se trata de compartir obras de arte y abrir el museo y hacerlo más accesible para las personas. Él es excelente para compartir estos tesoros”, concluye la directora.



Más información: www.cinecolombia.com



Carlos Restrepo

Cultura y Entretenimiento

@Restrebooks