‘El diario de Mr. Boots’ y el arte como restauración

“Han pasado siete años desde que empezamos la obra y desde que pasamos de una pérdida a una nueva pérdida”, dijo Mauricio Vélez, uno de los artistas que conforman la dupla artística y matrimonial de Abstractus.



En su exposición ‘El diario de Mr. Boots’, que se exhibirá durante lo que resta del año en Casa Santamaría, en Bogotá, Mauricio Vélez y Ximena Steevens registraron en fotografías y lienzos el viaje de Mr. Boots, un perro que recorría las calles de varias ciudades canadienses.

Esta, más que ser una obra de galería, fue una experiencia de recuperación que la pareja de artistas vivió a lo largo de la última década.



La historia de Abstractus empezó en España, donde vivían Steevens y Vélez, quienes, sin haber estudiado arte profesionalmente, decidieron ser artistas.



En 2002 rastrearon sus influencias artísticas, recorriendo Europa para ver las obras de sus artistas favoritos, y de manera empírica aprendieron técnica para llegar al concepto que hoy es Abstractus.



Se las ingeniaron para vivir solo de su obra. Su fiel compañía era su perro, Tomás, que más que una mascota era parte de la familia. Lo acogieron cuando regresaron a Colombia y se instalaron en una finca en Mosquera, Cundinamarca.



Pero una serie de eventos desafortunados le dio una vuelta a su vida. “Se inundó la finca, y después de nueve años juntos murió nuestro perro, en el 2010”, contó Vélez.

Luego de la inundación decidieron que era momento de cambiar de panorama. Se enteraron de una posibilidad que les brindaba el Gobierno canadiense para obtener la residencia en ese país por méritos artísticos. Enviaron los papeles y después de dos años se trasladaron a Canadá.



Tras la muerte de Tomás, Abstractus creó a Mr. Boots, un perro con apariencia de bull terrier con ojos azules y botas naranja, una especie de escultura. Fue una catarsis que luego proyectaron en Toronto, donde decidieron vivir.



“Nos fuimos a una ciudad nueva; era algo hostil porque llegamos justo al invierno más frío que se había registrado en años –dice Vélez– Sacábamos a ‘pasear’ a Mr. Boots e interactuábamos con toda clase de personas. No hay una mejor manera para conocer una ciudad que a través del arte público, con la escultura en el espacio abierto”.



“Pasábamos por barrios elegantes y zonas deprimidas de Toronto, así teníamos encuentros muy interesantes”, añadió Steevens.



Mr. Boots no buscaba emular a Tomás; es más, no se parecía en nada al labrador dorado que los había acompañado por años. Pero con él recorrieron tres ciudades canadienses y documentaron el proceso.



Cuando la pareja regresó al país, hace un año, el ‘perro’ quedó bajo el cuidado de un amigo en Montreal. Cuando él lo envió por correo a Colombia, Mr. Boots se perdió en el camino y nunca se supo qué pasó con él. Fue otra pérdida, pero esta vez de un objeto lleno de significado y experiencias.



Ahora son los ‘hijos’ de Mr. Boots, Weed (Marihuana) y Maple, los que se exhiben en las exposiciones. Según los artistas, los nombres responden a “dos elementos representativos de Canadá”, dice Steevens entre risas.



La exposición destaca los momentos en los que Abstractus se conectó otra vez con el mundo a través de un ‘perro’ que, aunque no era real, transmitía el amor que una vez ellos recibieron de su querido Tomás.



VALERIA MUCIA VALDÉS

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

@valmurcia