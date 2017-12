‘El coronel no tiene quien le escriba’ llega al teatro

“Mierda”. Esa palabra se suma a esos potentes finales con los que Gabriel García Márquez solía concluir sus creaciones más celebradas.



En este caso, esa es la respuesta que el protagonista de la novela 'El coronel no tiene quien le escriba' le da a su esposa cuando ella, agobiada por sus exiguas finanzas, le pregunta: “Y mientras tanto ¿qué comemos?”.

La enfática palabra resume ese espíritu de dignidad del personaje, un veterano de la guerra de los Mil Días que lleva más de 40 años esperando razón de su pensión y que se niega a vender el gallo de pelea que le dejó su hijo muerto.



La historia de este relato de Gabriel García Márquez ahora se prepara para dar el salto al teatro, en una producción dirigida por Jorge Alí Triana y protagonizada por el actor manizaleño Germán Jaramillo, que se presentará desde el 23 de febrero en Repertorio Español, de Nueva York.



“En primer lugar, esto parece 'El bolero de Ravel', porque es la misma situación repetida: un hombre esperando una carta... Es una obra muy interior porque es muy reflexiva de parte del coronel, con sus monólogos internos y todo”, cuenta Triana, que desde 1992 viene trabajando con Repertorio Español, un escenario dedicado a grandes títulos de la literatura y el teatro en castellano y que está celebrando 50 años de fundación.

Jaramillo ha actuado en otras obras del teatro neoyorquinocomo ‘Cita a ciegas’. Foto: Repertorio Español

Allí, Triana ha dirigido varias piezas de García Márquez, como Crónica de una muerte anunciada y La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada, además de obras de Mario Vargas Llosa y el maestro Santiago García, entre otros.



Esta versión de 'El coronel no tiene quien le escriba' reúne de nuevo a Triana con Jaramillo, quien ya había protagonizado la pieza Cita a ciegas bajo su dirección.

“Es uno de los grandes desafíos de mi carrera, es un personaje que siempre he querido interpretar, ahora creo que tengo la edad y por lo menos las condiciones físicas para hacerlo”, asegura Jaramillo, un actor de una prolongada trayectoria escénica que empezó su carrera hace cerca de 45 años en el Teatro Libre.



Triana hizo la adaptación de la obra junto con su hija, Verónica. Ambos decidieron concentrar la acción en los diálogos entre el coronel y su esposa, además de las cosas que este le cuenta al gallo. La idea, cuenta el director, no era ilustrar la novela sobre la escena, porque eso sería muy aburrido, sino lograr transformarla en lenguaje dramático.



“La adaptación tiene el encanto de que preserva la atmósfera de la historia, entonces va a ser un montaje muy interesante porque se conserva la pureza del lenguaje de García Márquez”, cuenta Jaramillo.



La obra está enfrentando una disyuntiva: la representación del gallo, que es casi el coprotagonista del relato. En un comienzo, la idea era tener un gallo de pelea en el escenario, pero hay complicaciones (por ejemplo, la legislación del estado de Nueva York prohíbe las peleas de estos animales y técnicamente no se puede tener uno de este tipo en escena).



“Buscamos soluciones porque le tenemos miedo a un gallo vivo en escena, que de pronto empiece con su canto a llamar la atención y el público se ría. Trabajamos con un laboratorio de marionetas japonesas que va a construirnos uno y probaremos cómo funciona, pues en nuestra versión el coronel le cuenta todo al gallo, lo acaricia y le da de comer”, dice Triana.



