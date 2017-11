Dudas sobre si el ‘Salvador del mundo’ vale lo que se pagó

El miércoles pasado, la casa de subastas Christie’s de Nueva York esperaba vender la obra Salvator mundi (Salvador del mundo), una pintura realizada, al parecer, por Leonardo da Vinci, que muestra un Cristo, por un precio estimado de 100 millones de dólares.



El presidente de Christie’s, Jussi Pylkkänen, abrió la subasta en 75 millones de dólares. Al instante se recibieron 45 ofertas telefónicas y presenciales en el Centro Rockefeller, y a tan solo 19 minutos de haberse iniciado la puja, Alex Rotter, copresidente para Arte de Posguerra y Contemporáneo de la casa de subastas, hizo la oferta ganadora en nombre de un cliente no identificado, por valor de 450,3 millones de dólares.

La noticia corrió: acababa de venderse la obra más cara en toda la historia de las subastas de arte, título que ostentaba el óleo Las mujeres de Argel, de Pablo Picasso, vendida por Christie’s en 2015 por un valor de 179,4 millones de dólares.



Mientras algunos calificaron la venta como una jugada comercial, como Roland Augustine, copropietario de la galería neoyorquina Luhring Augustine, quien cree que terminará en un museo, otros opinan que la pintura es una oportunidad única en la vida.



La obra data de alrededor de 1500 y se dice que perteneció al rey británico Carlos I (1600-1649). No se supo mucho de ella a partir de 1763, hasta 1900, cuando Charles Robinson, coleccionista, la compró al creer que había sido pintada por un discípulo de Da Vinci. En 1958 Sotheby’s la vendió por 45 libras.



¿Pero, realmente, el Salvador del mundo vale este precio? La discusión en torno a su calidad, conservación y autenticidad se ha dado desde 2005, al ser vendida en Estados Unidos en un remate por menos de 10.000 dólares, al creerse que era copia de una obra de Da Vinci.



En el 2011, tras investigaciones, se concluyó que sí era de Da Vinci, considerándola como uno de los descubrimientos artísticos del siglo XXI. Alan Wintermute, especialista de Christie’s en pinturas de maestros antiguos, la catalogó como “el Santo Grial de los redescubrimientos”, pues se creía perdida o destruida.



La obra fue ratificada como de Da Vinci en la muestra ‘Leonardo da Vinci: pintor en la corte de Milán’, de la Galería Nacional de Londres, en donde causó revuelo. En el 2013, Sotheby’s la vendió de manera privada por 80 millones de dólares a Yves Bouvier, un comerciante de arte suizo, quien se la vendió por 127,5 millones de dólares a la familia del multimillonario ruso Dmitry E. Rybolóvlev, que fue la vendedora de la subasta del miércoles.



El crítico del New York Times, Jason Faraco, se pregunta si la obra alcanzó este precio por lo que es o porque se cree que es de Da Vinci. Y es que aún expertos cuestionan su veracidad, al realizarle estudios que indican que elementos no concuerdan con el trabajo del italiano y al ser extraño que no se le atribuyera en vida.



En una columna en este mismo diario, los periodistas Robin Pogrebin y Scott Reyburn apuntan a la teoría de que la suma exorbitante de 450,3 millones de dólares se puede deber a una estrategia de publicidad sin precedentes en el arte.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

EL TIEMPO

@The_uptowngirl