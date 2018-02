Diez mexicanos invitados a la tercera edición de la Feria del Millón, realizada en 2015 en Bogotá, fueron claves para entender que los artistas emergentes colombianos no son los únicos que tienen problemas al enfrentarse al mercado del arte cuando se gradúan de la universidad.



Estos mexicanos sentían que allí la situación es bastante similar, con la gran dificultad de que, en comparación con Colombia, México no tiene un gran campo de galerías que les abran espacios a los trabajos de los jóvenes sin experiencia.



De ese intercambio entre ambos países, a los organizadores les quedó sonando la sugerencia de los mexicanos de llevar la feria allá y servir de plataforma para impulsar el arte joven.

Fue así como Guadalupe Lara y Pedro Meyer, de Foto Museo Cuatro Caminos, en Ciudad de México, se interesaron en el proyecto y empezaron a desarrollarlo de la mano de Diego Garzón y Juan Ricardo Rincón, directores de la Feria del Millón.



Arte 10, como se llama la versión mexicana de la feria, que se realizará en Foto Museo Cuatro Caminos del 9 al 11 de febrero, se perfila como una alternativa a la feria de arte contemporánea Zona Maco, que se realizará en simultánea, de la misma forma que en Bogotá la Feria del Millón coexiste en octubre con la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo), Odeón, Barcú y Art Chicó, entre otros eventos.



En México participarán 55 artistas (siete son de Colombia), seleccionados por Pedro Meyer, Philip Adams, Alberto Kalach y Sergio Hernández entre 800 personas, cuyas obras costarán máximo 10.000 pesos mexicanos (cada artista le pone el precio), equivalentes a 1’500.000 pesos colombianos.

Curiosamente, no los preparan para el mercado del arte y nunca

les explican cómo funciona el vivir

del arte FACEBOOK

TWITTER

Allí, el objetivo es el mismo: que los artistas emergentes tengan una plataforma para darse a conocer, porque “no hay galerías de arte para tantos artistas emergentes. Si te gradúas de artes plásticas, sales a tocar puertas, y es una especie de lista de espera –dice Garzón–. Curiosamente, no los preparan para el mercado del arte y nunca les explican cómo funciona el vivir del arte”.



Aunque, en el caso de Bogotá, algunos galeristas se han mostrado inconformes por la dinámica que plantea la feria, Garzón considera que no hay competencia, pues lo que está haciendo este espacio es darles una plataforma a los artistas para surgir, y también democratizar el arte: “Una persona que no tiene un sueldo estrambótico puede considerar la compra y pagar con tarjeta de crédito”, argumenta Garzón.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

EL TIEMPO

En Twitter: @The_uptowngirl